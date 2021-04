Call of Duty Modern Warfare: deux des trois maps ajoutées la semaine dernière ont été retirées sans explication

Partager







La semaine dernière, Infinity Ward avait ajouté trois nouvelles cartes-surprises dans Call of Duty: Modern Warfare. Cette semaine, le média Eurogamer rapporte que le studio Infinity Ward fait marche arrière et retire deux cartes, sans donner d’explication.

• À lire aussi: Call of Duty: de nouvelles maps arrivent dans Modern Warfare un an et demi après sa sortie

• À lire aussi: Call of Duty: jusqu’à 57,8 Go pour une mise à jour de Warzone... qui réduira la taille du jeu

Les cartes concernées par le retrait mystérieux sont Al-Raab Airbase, une carte 6 contre 6, ainsi que Drainage, une carte Gunfight. Elles ont été retirées des choix pour les matchs customs, mais sont encore disponibles pour les matchs privés.

Cette décision nous amène à nouveau à nous demander si Activision a complètement abandonné Modern Warfare. Aucune explication n’a été offerte de la part d’Infinity Ward à propos du retrait des deux cartes.

On rappelle que la fin de la saison 6 a eu lieu en décembre dernier et qu’aucun signe de l’arrivée d’une nouvelle saison n’est visible à l’horizon.

Modern Warfare est sorti en octobre 2019 et a donné naissance entre autres au très populaire battle royale Warzone et 6 saisons de contenus.

Rejoignez notre serveur Discord!

s