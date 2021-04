Deathloop: sa sortie encore reportée

Partager







Tel que rapporté par Destructoid, la branche lyonnaise d'Arkane a dû prendre la décision de repousser à nouveau la sortie de Deathloop de quelques mois, amenant sa sortie au 14 septembre 2021.

Dans sa publication partagée sur Twitter, le directeur de jeu Dinga Bakaba et le directeur artistique Sebastien Mitton ont tenu à donner des explications sur leur décision. Les deux directeurs et leur équipe s’engagent à offrir un produit de qualité et d’atteindre les ambitions qu’ils se sont fixées dans le développement de Deathloop.

Ils ont aussi assuré que tout cela serait fait en tenant compte que les mesures de sécurité et d’hygiène soient respectées auprès de l’équipe de développement chez Arkane.

« Nous nous excusons pour l'attente prolongée et nous vous remercions pour votre passion et votre enthousiasme », ont-ils dit dans leur message vidéo. « C'est le carburant qui alimente notre créativité et notre travail acharné. Nous avons hâte de vous montrer plus de Deathloop bientôt! »

Développé par le studio français Arkane, Deathloop oppose deux personnages pris dans un engrenage de violence aux dimensions temporelles mystérieuses, le tout coiffé d’un environnement et des graphismes très stylisés. Il s’agit d’une toute nouvelle franchise pour les développeurs qui nous avaient donné la série Dishonored.

Deathloop devait originalement sortir au lancement de la PlayStation 5, mais la sortie avait été repoussée au printemps 2021. Le jeu sortira dorénavant le 14 septembre 2021.

