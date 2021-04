Des plaques d’immatriculation inspirées par le cannabis vendues aux enchères au Colorado

Partager







Les automobilistes aux poches profondes du Colorado ont la possibilité, depuis quelques jours, de témoigner publiquement de leur amour pour le cannabis en misant aux enchères sur des plaques d’immatriculation on ne peut plus thématiques.

«BONG», «GANJA», «HASH» et «ISIT420» font notamment partie de la sélection de plaques vendues à l’encan par l’État américain. Les profits générés par la vente seront transférés au Colorado Disability Funding Committee, chargé de développer et financer des programmes gouvernementaux pour les personnes handicapées.

Sans grande surprise, les personnes intéressées ont jusqu’au 20 avril, le fameux «4/20», pour miser sur leur plaque favorite, comme le souligne CNN.

En date de ce jeudi, c’est l’immatriculation «ISIT420» qui semble générer le plus d’intérêt avec 65 offres et une mise qui atteint pour l’instant 6510 $US.

Image courtoisie

La plaque «TEGRIDY», qui fait référence à une ferme de marijuana fictive de la série South Park, soulève également les passions avec 117 offres, pour une somme préliminaire de 3050 $US.

Image courtoisie

Et pour celles et ceux qui n’auraient pas les économies cette année pour acquérir une plaque aux effluves de chanvre, l’État du Colorado souligne qu’elle retentera l’expérience une fois de plus en 2022.

Rappelons que la consommation récréative de cannabis est légale au Colorado depuis 2012.