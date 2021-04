La nouvelle collection de bougies de Soja&Co pour faire entrer le printemps chez vous

Partager







Il n'y a rien comme allumer une bougie après avoir fait un grand ménage dans tout votre appartement. C'est le meilleur moyen de faire entrer le printemps chez soi!





Ça tombe bien, car la compagnie québécoise Soja&Co vient tout juste de lancer une toute nouvelle collection de bougies parfumées aux fragrances printannières.

Voici donc les 4 nouvelles bougies printannières de Soja&Co:

1. Sirop d'érable du Québec

À partir de 13$

«Voyager à travers cette tradition québécoise d’une balade en traîneau, d’un festin gourmand, d’une vieille cabane aux odeurs d bois d’érable, des vapeurs de sucre et du feu qui crépite — des notes à la fois sucrées, caramélisées, boisées et vanillées.»

2. Ambre + chêne

À partir de 13$

«Le chalet rappelle tous ces moments magiques remplis de souvenirs familiaux, à explorer la forêt qui nous entoure — Une ambiance chaleureuse et réconfortante révélée par l'ambre nous permet de retourner aux sources, et ce, dans le confort de notre nid douillet.»

3. Camphre + cachemire

À partir de 13$

«Les arômes camphrés nous plongent dans la douceur et nos doux souvenirs passés avec nos grands-parents. Un doux parfum qui nous imprègne de nostalgie et de réconfort. Des moments que l'on souhaite revivre encore et encore.»

4. Fjords islandais

À partir de 13$

«Une virée folle, entre amis, au cœur des paysages à couper les souffles qu’offre l’énigmatique et spectaculaire Islande. Une balade le long des côtes du fjord où l’on en profite pour humer cet air si frais et vivifiant, du pur bonheur pour notre corps et notre esprit. Une expérience immersive exaltante avec sa pureté, sa touche sauvage et enveloppante. On s’évade en quelques instants.»

Toutes les bougies de Soja&Co sont véganes et confectionnées à partir de cire de soja. L’entreprise s'engage à offrir 1% de ses ventes à Arbres Canada pour la plantation d'arbres dans des milieux nécessitant la reforestation à travers le pays.

Le parfait cadeau de la fête des Mères ou encore pour vous récompenser après un fastidieux ménage du printemps.

