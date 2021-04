L’accent québécois complètement atroce d’une actrice britannique dans une série Netflix fait jaser

Partager







Avez-vous écouté la série Le Serpent sur Netflix?

Oui? Non? Peut-être?

Bref, peu importe, cette série raconte l’histoire vraie de Charles Sobhraj, un tueur en série français qui a sévi dans le sud-est asiatique (principalement à Bangkok, en Thaïlande) dans les années 1970.



Accompagné de sa complice Marie-Andrée Leclerc, ils se faisaient passer pour un couple de diamantaires, pour ensuite voler et tuer de jeunes touristes qui voyageaient avec leur sac à dos.



Or, dans la série Netflix co-produite par la BBC, le rôle de Marie-Andrée Leclerc, une Québécoise, est joué par l’actrice britannique Jenna Coleman qui, comme vous vous en doutez, ne parle absolument pas français et encore moins, français avec un accent québécois.

Plusieurs téléspectateurs francophones de Le Serpent ont remarqué l’incongruité (pour ne pas dire l’atrocité) et l’ont soulignée sur Twitter.



Comme le rapporte le site Petit Petit Gamin, la chroniqueuse Catherine Beauchamp du 98,5 FM en a d’ailleurs parlé dans sa chronique de jeudi.

Si vous voulez entendre quelques extraits de mademoiselle Coleman qui fait de son mieux pour parler la langue de Michel Tremblay, il faut cliquer ici.

Et la prochaine fois, monsieur Netflix, ça serait agréable d’envisager embaucher une actrice québécoise pour jouer le rôle d’une Québécoise.



On dit ça de même...

