Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort vendredi matin à l'âge de 99 ans

Le duc d’Édimbourg avait passé un mois à l’hôpital pour une infection et un problème cardiaque il y a un mois

Il avait pris sa retraite en 2017, après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort vendredi matin à l’âge de 99 ans, a annoncé le palais de Buckingham. Il avait passé un mois à l’hôpital pour une infection et un problème cardiaque il y a un mois.

«C’est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d’Édimbourg», selon un communiqué de Buckingham, précisant qu’il est mort «paisiblement ce (vendredi) matin au château de Windsor».

Le premier ministre Justin Trudeau a souligné la mort du duc d’Édimbourg. «On se souviendra du prince Philip comme d’un officier de marine décoré, d’un philanthrope dévoué et d’une force constante pour la reine Elizabeth II», a-t-il écrit sur Twitter.

On se souviendra du prince Philip comme d’un officier de marine décoré, d’un philanthrope dévoué et d’une force constante pour la reine Elizabeth II. Les Canadiens partagent son deuil et celui de toute la famille royale à la suite de cette grande perte. https://t.co/ov27au2QHB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 9, 2021

Un séjour à l'hôpital

Après son hospitalisation, le prince Philip était retourné à Windsor, où il avait passé le confinement avec son épouse de 94 ans. Le duc d’Édimbourg, qui aurait eu cent ans en juin, avait été admis le 16 février dans un hôpital privé de la capitale britannique, le King Edward VII.

Il y était retourné pour poursuivre sa convalescence après avoir subi «avec succès», début mars, une intervention pour un problème cardiaque préexistant dans un autre établissement londonien, l’hôpital St Bartholomew’s, doté du plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe.

Le duc d’Édimbourg avait été hospitalisé en février par mesure de «précaution» après s’être senti mal.

Le palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard que cette hospitalisation était due à une infection.

Décès du prince Philip. Souvenir de la visite du couple royal au stade De Lorimier en juin 1959. https://t.co/58pexvRn6a pic.twitter.com/72SzMdCWcu — Archives de Montréal (@Archives_Mtl) April 9, 2021

Hospitalisé en période de crise

L’hospitalisation du prince Philip était survenue dans une période de crise pour la famille royale, avec la diffusion le 7 mars aux États-Unis d’une interview explosive du prince Harry, petit-fils de la reine, et de sa femme Meghan Markle, près d’un an après leur retrait effectif de la monarchie et leur exil en Californie.

Le couple a dénoncé le racisme de certains membres de la famille royale, tout en précisant qu’il ne s’agissait ni de la reine ni de son époux, et Meghan a avoué avoir eu des pensées suicidaires.

Record de longévité

Le prince Philip, né à Corfou le 10 juin 1921 avec les titres de prince de Grèce et du Danemark, a battu en 2009 le record de longévité des conjoints de monarques britanniques détenu par Charlotte, épouse de George III.

Envoyé en Écosse pour suivre sa scolarité, il fait ses classes à partir de 1939 dans l’armée britannique, au Royal Naval College de Dartmouth.

Il rencontre à cette époque pour la première fois la princesse Elizabeth. Leur union est célébrée le 20 novembre 1947. Ils ont eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward).

Sa retraite en 2017

Le duc d’Édimbourg a pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels depuis l’accession de son épouse au trône en 1952.

Le prince Philip et Elizabeth II ont célébré en novembre 2017 leurs noces de platine au château de Windsor. Les cloches de l’abbaye de Westminster, où ils s’étaient mariés le 20 novembre 1947, ont sonné pendant plus de trois heures à cette occasion pour leur rendre hommage.

Quelques dates clés dans la vie du prince Philip

Naissance - 10 juin 1921: Le prince Philippe de Grèce et du Danemark voit le jour sur une table de cuisine à Corfou. À l’âge de 18 mois, il fuit la Grèce avec sa famille lorsque son oncle le roi Constantin Ier est contraint d’abdiquer.

Scolarité - mai 1939: À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Philip termine ses études au spartiate pensionnat de Gordonstoun en Écosse et rejoint la marine britannique.

Guerre - 2 septembre 1945: Philip est présent dans la baie de Tokyo lorsque les Japonais capitulent. Pendant la guerre, il participe à la bataille de Crète et au débarquement des troupes alliées en Sicile.

Mariage - 20 novembre 1947: Philip épouse la princesse Elizabeth. Ils se sont rencontrés en 1939 alors qu’Elizabeth avait 13 ans et lui 18, et sont restés en contact pendant la guerre. Ayant renoncé à ses titres grecs et danois, Philip devient duc d’Édimbourg peu avant son mariage.

Trône - 6 février 1952: Le roi George VI meurt alors qu’Elizabeth se trouve au Kenya dans le cadre d’une tournée du Commonwealth. La princesse devient reine. Philip est contraint d’abandonner sa carrière navale.

Caritatif - 1956: Il lance le Duke of Edinburgh’s Award scheme, un programme conçu pour enseigner aux jeunes l’autonomie et leur donner le goût du service public. Des millions de jeunes y ont depuis participé.

Noces d’or - 20 novembre 1997: Le prince Philip et la reine Elizabeth célèbrent leurs noces d’or (50 ans de mariage). Dans un rare hommage public, la monarque déclare que son mari “est quelqu’un qui n’accepte pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été mon roc pendant toutes ces années”.

Longévité - 18 avril 2009: Le duc d’Édimbourg décroche le record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni, auparavant détenu par la reine Charlotte, épouse de George III pendant 57 ans.

Honneur - 10 juin 2011: La reine fait de son mari Lord-grand-amiral, chef titulaire de la marine britannique, à l’occasion de son 90e anniversaire.

Retraite - 4 mai 2017: Buckingham Palace annonce que le prince Philip prendra sa retraite de ses fonctions publiques au cours de l’été.