Streaming: Netflix obtient les droits exclusifs d’Uncharted, des prochains Spider-Man et de plusieurs autres films de Sony

À partir de l’an prochain, celles et ceux qui souhaitent voir un nouveau film de Sony sur un service de streaming devront invariablement regarder du côté de Netflix.

Sony Pictures a annoncé jeudi avoir paraphé une entente d’exclusivité de plusieurs années avec le géant de la diffusion sur demande, qui s’amorcera en 2022. Selon le New York Times, l'entente s’échelonnerait sur cinq ans.

Concrètement, cela signifie que les films des studios de Sony, pendant cette période, ne débarqueront que sur Netflix à la suite de leur passage au cinéma et sur les services de location.

Ce sera notamment le cas de l’adaptation cinématographique d’Uncharted, avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, dont la sortie en salle est (encore) prévue pour le 18 février 2022, et de Morbius, tiré de l’univers de Spider-Man, qui doit paraître au grand écran le 21 janvier 2022.

On peut lire dans le communiqué de presse que les prochains volets de Venom et Spider-Man font aussi partie de l’entente... tout comme l’ensemble du catalogue à venir de Sony Pictures. En d’autres mots, ça ratisse très large.

On y précise également que quelques films existants de Sony feront le saut sur Netflix aux côtés des nouveautés pendant la durée de l’entente. Des longs-métrages destinés exclusivement à la diffusion sur demande pourraient aussi y voir le jour dès 2022.

Notons que l’entente, pour l'instant, ne couvre que le territoire américain. Il faudra donc voir, dans les prochains mois, si l’alliance de Netflix et Sony Pictures s'étendra aussi au Canada et au reste du monde.

Depuis 2006, c’était le distributeur Starz Entertainment qui avait préséance concernant les titres des studios de Sony.

