15 looks qui prouvent que le veston oversized est un essentiel mode

La température se réchauffe tranquillement, mais reste assez fraîche pour pouvoir opter pour le layering, qui nous donne à tout coup un air stylé. Spécialement si on le fait comme les icônes mode Bella Hadid et Hailey Bieber : en adoptant le blazer géant.

En effet, ce printemps, nos blazers prennent des airs professionnels avec leurs épaules carrées rembourrées et leur imprimé à carreaux discret.

Afin de vous donner envie d’adopter cette tendance à la fois chic et décontracter, on vous propose 15 looks inspirants dénichés sur la toile.

1. Agencé d'une jupe et d'une cravate

2. Avec des accents néon, pour un contraste

3. Avec des shorts de cycliste

4. Avec une robe ajustée

5. Avec une chemise et une veste sans manches

6. Avec une paire de sneakers blancs, pour un look décontracté

7. En version monochrome pastel

8. Avec un ensemble de jogging et une casquette de notre équipe sportive préférée

9. Avec un short assorti

10. En version vintage

11. Avec une chemise imprimée

12. Avec LA tendance sexy du printemps : le corset

13. En version écourté

14. Avec un t-shirt coloré

15. Avec un pantalon coordonné

