Des nouvelles minimaisons à louer dès maintenant au parc Montagne du Diable

Les chalets à travers le Québec se louent à une vitesse folle et le choix est de moins en moins grand pour ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances d’été.

Ces toutes nouvelles minimaisons dans les Hautes-Laurentides arrivent donc au bon moment, car elles sont au nombre de six et les réservations viennent tout juste d’être ouvertes au public.

Les hébergements font partie du tout nouveau secteur Lac et Chute Windigo du magnifique parc régional Montagne du Diable.

Les minimaisons, construites avec un souci de l’environnement, se trouvent en pleine nature et sont parfaites pour ceux et celles qui souhaitent décrocher du quotidien le temps d’un petit séjour en amoureux.

Les six minimaisons sont identiques et peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes. Le design est épuré et minimaliste, mais offre toutes les commodités nécessaires pour passer un séjour agréable.

Vous trouverez une cuisine entièrement équipée pour vous cuisiner des petits repas en tête à tête, une chambre fermée avec un lit queen, un espace de couchage (lit simple) ou de relaxation qui donne sur la pièce principale, une chambre mezzanine avec un lit king, une salle de bain avec douche, un poêle à bois pour un maximum d’ambiance et bien plus!

Chaque minimaison a aussi sa terrasse surélevée avec vue sur la forêt, les montagnes et peut-être même le lac, si vous êtes chanceux!

Une tonne d’activités se trouvent à proximité du nouveau site. En été, vous pouvez profiter de la belle plage du lac et vous y baigner ou encore visiter la chute de Windigo. En hiver, apportez vos raquettes et vos skis de fond et partez à l’aventure dans les sentiers.

Les nouvelles minimaisons du secteur Lac et Chute Windigo se louent 219$ par nuit, en plus du droit d’accès au parc si vous n’êtes pas déjà membre. Un minimum de deux nuits est requis également lors de la réservation du séjour.

*À noter que les déplacements entre régions ne sont pas conseillés et que si vous changez de région, vous devez respecter les mesures sanitaires mises en place dans le secteur où se trouve votre résidence principale.

