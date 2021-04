Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge pourrait tenir le rôle principal

Partager







Phoebe Waller-Bridge aurait décroché le rôle principal féminin d'Indiana Jones 5. Les rumeurs sur un cinquième film avec Harrison Ford en préparation tournent depuis 2016, et en décembre de l'année dernière, il a été confirmé que le film très attendu arriverait sur les écrans.

• À lire aussi: The Falcon and The Winter Soldier: vous pouvez maintenant regarder danser le Baron Zemo pendant une heure

• À lire aussi: Un chien voit Darth Vader pour la première fois et va se cacher derrière un sofa [VIDÉO]

Les détails de l'intrigue sont toujours secrets et aucune autre information sur le rôle de la vedette de Fleabag n'a été révélée. Selon Deadline, le tournage doit commencer cet été et Steven Spielberg, qui a réalisé les quatre films précédents de la saga, aurait passé le relais à James Mangold. Il sera néanmoins toujours impliqué dans le projet en tant que producteur.

La distribution n'est pas encore terminée, et le film devrait sortir en juillet 2022. Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel rejoindront Steven Spielberg en tant que producteurs, tandis que John Williams, qui a travaillé sur la franchise Indiana Jones depuis ses débuts en 1981, reviendra également en tant que compositeur.

Phoebe Waller-Bridge s'est fait un nom grâce à sa série Fleabag, pour laquelle elle a remporté le prix de la meilleure actrice et de la meilleure série comique aux Emmy Awards 2019. Elle a également été productrice exécutive de la série Killing Eve et elle a participé à l'écriture du scénario du prochain James Bond, Mourir peut attendre. Elle a également été récemment choisie aux côtés de Donald Glover pour produire et écrire la série Amazon Prime Video Mr. & Mrs Smith.

À REGARDER

s