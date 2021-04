Macaulay Culkin et Brenda Song sont maintenant parents

Partager







L’acteur connu pour les films de la franchise Home Alone et sa conjointe, l’actrice Brenda Song, sont désormais parents depuis la semaine dernière.

Leur fils, Dakota, est né le 5 avril à Los Angeles.

Il a le même nom que la sœur de Macaulay Culkin décédée en 2008. Il s’agit d’un hommage.

Selon Esquire, le couple affirme être «fou de joie».

Quelle bonne nouvelle!

Le couple s’était rencontré il y a quelques années, en Thaïlande, sur le plateau du film Changeland.

