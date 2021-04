Manifestation anti-couvre-feu : des propriétaires de commerces vandalisés partagent leur frustration

Partager







La manifestation anti-couvre-feu qui a pris place dans le Vieux-Port de Montréal et les rues du Vieux-Montréal dimanche soir a rapidement dégénéré.

Des centaines de personnes étaient réunies pour protester contre la mesure sanitaire qui oblige les Montréalais à se confiner à la maison entre 20h et 5h.

Le rassemblement est toutefois devenu très mouvementé et plusieurs commerçants ont vu leur vitrine se faire vandaliser.

Plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux démontrent que des petits groupes de manifestants ont cassé des vitrines de boutiques et de restaurants, mis le feu à des poubelles et volé du matériel dans les commerces.

L’un des restaurants dont la vitrine a injustement été vandalisée est le réputé restaurant Helena sur la rue McGill. La chef Helena Loureiro a partagé des images de sa vitrine cassée et la publication de son fils dénonçant ce geste posé sur une entreprise qui est fermé depuis le 1er octobre 2020 et qui tente de survivre avec les plats à emporter, comme bien d’autres restaurateurs de la métropole.

Vive la liberté d’expression... Publié par Helena Loureiro sur Dimanche 11 avril 2021

Depuis le 1er octobre que nous sommes complètement fermés. Depuis le 1er octobre que nous faisons des plats pour... Publié par Daniel Loureiro sur Dimanche 11 avril 2021

La joaillière Isa Kapsaskis a aussi partagé sa colère sur les réseaux sociaux après avoir vu l’été de la vitrine de l’Empreinte Coopérative, une coop d’artisans qui a pignon sur rue dans le Vieux, à laquelle elle participe et vend ses magnifiques créations.

Ce matin je suis tellement triste et en colère de voir notre belle coopérative dans le Vieux Montréal saccagée suite à... Publié par Isa Kapsaskis sur Lundi 12 avril 2021

Un autre commerce qui a vu sa vitrine se faire fracasser par des manifestants est la boutique Rooney sur la rue Notre-Dame Ouest. Les propriétaires ont partagé les images de l’été du commerce en mentionnant que malgré cette violence envers de petits commerçants comme eux, la boutique Rooney sera de retour!

On est de tout coeur avec ces commerçants et tous ceux touchés par ces gestes violents et gratuits!

