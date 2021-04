Nintendo: la Switch pourrait être difficile à trouver plus tard cette année

Partager







Si vous prévoyez acheter une Nintendo Switch prochainement, vous avez peut-être intérêt à le faire sans trop tarder, car les stocks pourraient venir à manquer plus tard cette année.

• À lire aussi: New Pokémon Snap: voyez 5 magnifiques minutes du jeu [VIDÉO]

• À lire aussi: [Jeu] Identifiez le bon villageois d'Animal Crossing: New Horizons!

Comme on l’a vu récemment avec l’approvisionnement limité en PS5, Xbox Series X et cartes graphiques, la pénurie de semi-conducteurs qui fait actuellement rage dans l’industrie complique la tâche de plusieurs entreprises et pourrait éventuellement nuire également à Nintendo.

En entrevue avec quotidien économique Nikkei, le président du fabricant japonais, Shuntaro Furukawa, a fait valoir que Nintendo était parvenue à mettre la main sur assez de pièces pour assurer «la production immédiate de semi-conducteurs» pour la Switch.

Cependant, puisque la demande pour la console est encore forte depuis le début de l’année, Furukawa a laissé entendre que Nintendo pourrait avoir de la difficulté à répondre à celle-ci plus tard en 2021, même si la situation était maîtrisée pour le moment.

«Il est difficile de dire comment nous allons répondre à cela, mais, dans certains cas, nous pourrions ne pas être en mesure de préparer assez [de consoles] pour les commandes», a-t-il mentionnée dans l’entrevue relayée par VGC.

Rappelons qu’à pareille date l’an dernier, quelques semaines après le début du premier confinement, il était pratiquement impossible de mettre la main sur une Switch. En l’espace de quelques mois, la situation est toutefois ensuite revenue à la normale.

Il faudra maintenant voir si l’histoire se répétera en 2021... surtout qu’il semblerait que Nintendo ait de gros plans pour la fin de l’année. En espérant que la pénurie de semi-conducteurs ne vienne pas gâcher le tout.

s