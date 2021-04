Voici la tendance sexy qui va faire tourner les têtes cet été

Partager







Pour l’été 2021, on transpose une tendance autrefois réservée à la chambre à coucher ou qui se trouvait sous nos vêtements... le corset!

Plus de doute, le corset est partout et sous toutes les formes en 2021.

On l'adopte dans les coloris les plus tendance: les bruns et les beiges.

On le voit autant sur les célébrités que les instagrameuses mode, qui l’agencent avec un pantalon évasé, qui vient contraster avec le haut plus cintré.

Pour les plus pudiques, le corset peut également être porté par-dessus une chemise, une robe, ou même un t-shirt pour définir la taille et donner plus de dimension à son ensemble.

Si les corsets populaires sont généralement en tissu opaque, comme le coton ou le lin, on peut également choisir un corset de dentelle pour une touche plus sexy.

Envie d’essayer cette tendance?

Voici quelques corsets offerts en ligne et en boutique:

1. Corset Lavish Alice chez Simons – en rabais à 60$

via Simons

ACHETER ICI

2. Corset noir avec filet, 75$ chez Urban Outfitters

ACHETER ICI

via H&M

ACHETER ICI

4. Corset court en maille, 25$ chez Garage

ACHETER ICI

5. Haut corset tricoté chez Zara – 30$

via Zara

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s