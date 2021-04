5 techniques permanentes et semi-permanentes pour définir et remplir les sourcils

Partager







Bienvenue à l’atelier 101 des sourcils! Dans l’industrie de la beauté, les sourcils sont bien souvent ce qui définit un visage.

Dépendant de leur forme, de leur épaisseur et de leur couleur, vos sourcils déterminent également votre regard. Voici donc 5 techniques pour de beaux sourcils, selon vos besoins et votre style.

1. Si tu as déjà des sourcils épais - La lamination des sourcils

La lamination est un nouveau procédé qui devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux et les beauty junkys sont nombreuses à l’adopter. C’est quoi, au juste? C’est comme une permanente qui permet de raidir les sourcils! Tu peux te rendre chez une esthéticienne professionnelle qui t’appliquera la solution alcaline, donnant une nouvelle forme à tes sourcils. Dis bonjour à des poils qui semblent plus denses et un regard liftant. Cette technique plaira à celles qui ont déjà des sourcils fournis et elle dure de 4 à 6 semaines.

*Entre 80$ et 150$ - Rendez-vous avec Joana Rose Beauty sur Instagram.

2. Si tu as les sourcils clairsemés – Microblading ou la technique «poil par poil»

Si tu as les sourcils clairsemés (ce qui arrive souvent en vieillissant ou si tu as trop épilé tes sourcils) et que tu désires obtenir un effet des plus naturels, le microblading est pour toi! Cette technique de maquillage semi-permanent permet de dessiner poil par poil, là où il y a des trous. Attention, il te faut prévoir quelques heures puisque ce travail hyperminutieux donne un résultat très naturel. La durée est d’environ d’une année. Psssttt!!! D’ailleurs, le microblading est la meilleure technique pour les peaux noires et métissées.

*Entre 450$ et 700$ - Rendez-vous au salon esthétique Studio Eli Ross

3. Si tu n’as presque plus de sourcils – Microshading ou la technique d’ombrage des sourcils

Communément appelée le «sourcil Instagram», la technique du microshading est totalement différente. La plupart des gourous de maquillage adorent l'effet ombrage et l’impression d’avoir des sourcils parfaitement dessinés. Il s’agit aussi d’une technique de tatouage semi-permanent exécutée à l’aide d’un stylo électrique qui peut donner un résultat plus prononcé, à la demande du client. C’est la technique qu’il te faut si tu as les sourcils très minces, que tu aimes te maquiller et si tu veux un regard plus intense. Le microshading peut durer jusqu’à 1 an.

*Entre 300 et 400$ - Rendez-vous au Pretty Little Spa avec Cherry de Faces and Beauty

4. Si tu as les sourcils clairs – La teinture des sourcils au henné

Pour sauver du temps et épargner de l'argent, la teinture des sourcils au henné est une poudre que l’on mélange à de l’eau et que l’on applique directement sur la peau et sur le sourcil. Cette solution non permanente est également une technique qui aide à définir la ligne des sourcils et lui donner une apparence plus épaisse et homogène. Si tu as les sourcils clairs ou que tu as radicalement changé de couleur de cheveux, la coloration des sourcils est une bonne option! De plus, cette méthode non invasive est plus abordable que les autres et tu peux le faire toi-même à la maison! La teinture dure de 2 semaines à un mois.

*Environ 10$ pour une application - Rendez-vous au salon esthétique Sourcil Laila

5. Si tu as du cash, il y a toujours la greffe de sourcils

La technologie dans l’industrie des cosmétiques ne cesse d’évoluer. Croyez-le ou non, il est désormais possible de faire greffer des poils directement à ton sourcil, par des médecins qualifiés. La greffe peut être partiale ou complète, dépendant de la demande du client. Les femmes qui ont recours à la greffe sont nombreuses: celles qui ont eu un accident, les femmes transgenres ou celles qui ont subi des traitements de chimiothérapie. La greffe des sourcils est permanente, mais reste très dispendieuse.

*Environ 3500$ - Rendez-vous à la clinique Ultragreffe

