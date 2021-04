Cette salade au popcorn est un crime contre l’humanité

Partager







Quels sont les critères nécessaires qu’un plat doit rencontrer pour avoir le droit d’être qualifié de salade?

Difficile à dire. Tout peut être qualifié de salade de nos jours. Tout!

Du poulet coupé en petits morceaux avec de la mayo? Salade.

Un quart de laitue iceberg avec du bacon et du fromage bleu? Salade.

Du macaroni froid avec des bouts de poivron orange et de la mayo? Salade.

Des fruits coupés en morceaux dans un bol? Salade.

On peut bien voir que les standards de ce qu’on qualifie de salade sont assez bas, pourtant, dans une vidéo troublante circulant sur le web, on fait la connaissance d’une création gastronomique tellement déstabilisante que des légions d’internautes demandent à ce qu’on n’ait pas le droit de la qualifier de salade.

Molly Yeh, une dame qui anime une émission à The Food Network est devenue virale cette fin de semaine alors que des gens ont découvert sa vidéo de recette de salade de popcorn.

Son plat controversé est essentiellement une salade de macaroni, dans laquelle on aurait remplacé le macaroni par du maïs souflé.

On fait éclater un tiers de tasse de maïs à souffler qu’on saupoudre de garniture à saveur de cheddar blanc. Ensuite, on ajoute de la mayo, de la crème sure, des pois mange-tout, des carottes râpées, de l'échalote hachée, du sucre, de la moutarde et du vinaigre de cidre. On garnit le tout de feuilles de céleri et de cressons. La recette est ici, si jamais.

Dans la vidéo, on peut même voir Molly goûter à sa création. Elle dit qu’elle aime ça, mais son expression laisse croire le contraire.

MISE EN SITUATION

