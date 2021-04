Clients d’Air Canada, vous pouvez maintenant vous faire rembourser

Partager







Enfin une bonne nouvelle pour les voyageurs en période de COVID-19: les clients d’Air Canada peuvent maintenant se faire rembourser leurs billets d’avion dont les dates de voyage remontent jusqu'au 1e février 2020.

La nouvelle politique de remboursement, qui prend effet mardi, s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent annuler leur voyage ou dont le vol a été annulé et ce, incluant les billets à tarif non remboursable. Pas besoin de fournir une raison!

À noter : les voyageurs qui avaient accepté un dédommagement sous la forme d'un crédit voyage ou de points Aéroplan au cours de la dernière année pourront aussi les convertir en un véritable remboursement.

Vous pouvez également demander un remboursement si le départ de votre vol a été reprogrammé avec un écart de plus de trois heures par rapport à l’horaire initial.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Air Canada a remboursé pour plus de 1,2 milliard $ des clients titulaires de billets remboursables depuis mars 2020, mais la nouveauté ici, c’est que la politique de remboursement s’étend désormais à TOUS les billets achetés avant le 13 avril 2021 et dont les dates de voyage remontent au plus tôt au 1e février 2020.

Ne traînez pas trop : les clients pourront demander un remboursement en ligne jusqu'au 12 juin 2021.

Et si j’achète un billet à partir du 13 avril?

Si vous achetez un billet à compter du 13 avril, Air Canada offrira d’emblée le choix de demander un remboursement selon le paiement initial dans le cas où le transporteur annule le vol ou reprogramme le départ avec un écart de plus de trois heures. Et ce, peu importe la raison!

Lundi soir, le gouvernement Trudeau a annoncé avoir trouvé un terrain d'entente pour verser une aide de 5,879 milliards $ à Air Canada, notamment en échange de la création du programme de remboursement. Le fédéral avait indiqué, à plusieurs reprises, qu'il s'agissait d'une condition incontournable à l'octroi d'une aide financière.

-Avec l'Agence QMI