Les clients remboursés, reprise des liaisons régionales: ce qu'il faut savoir de l'entente de près de 6 G$ entre Ottawa et Air Canada

Ottawa s’est entendu avec Air Canada sur un plan d’aide de près de six milliards $

Les clients d'Air Canada dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie pourront être remboursés

Air Canada devra rétablir les liaisons régionales suspendues en raison de la crise

Après plusieurs mois de négociations, Ottawa a annoncé lundi soir qu’il avait conclu une série d’accords avec Air Canada, qui lui donnera accès à de nouvelles liquidités d’un maximum de 5,879 milliards $. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'entente entre le transporteur aérien et Ottawa.

Ce financement «par instruments d’emprunt et de capitaux propres» sera remis par l’intermédiaire du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), a précisé Air Canada dans un communiqué.

Les clients remboursés

Ces mesures permettront de rembourser selon le mode de paiement initial les clients dont les déplacements ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Ce service sera accessible dès mardi.

L’épineuse question du remboursement des vols annulés, plutôt que le simple octroi d’un crédit voyage pour un autre vol, était au cœur du différend entre Ottawa et les entreprises aériennes depuis le début de la pandémie. Le gouvernement Trudeau a régulièrement souligné qu’il exigeait que les entreprises remboursent les billets aux voyageurs dont les vols ont été annulés, une condition pour mettre en place un programme d’aide.

Reprise des liaisons régionales, la rémunération des dirigeants limitée

L’accès au réseau d’Air Canada dans la plupart des collectivités régionales où le service a été suspendu en raison de la crise sanitaire sera de nouveau permis. En d'autres mots, le transporteur aérien s'engage à reprendre les liaisons régionales qui avaient été suspendues en raison de la pandémie.

La compagnie aérienne s’est aussi engagée à restreindre certaines dépenses, notamment quant à la rémunération de ses hauts dirigeants.

Emplois protégés, achat de 33 avions construits à Mirabel

À la demande d’Ottawa, les emplois, les pensions et les conventions collectives au sein de l’entreprise seront protégés et Air Canada demeurera un client du secteur aérospatial canadien.

Air Canada devra conclure l’acquisition des 33 appareils A220 d’Airbus construits à Mirabel. Une commande pour 40 appareils 737 MAX de Boeing a aussi été passée.

C’est Michael Sabia, ex-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec et sous-ministre des Finances à Ottawa depuis décembre, qui était responsable du dossier, tout comme la ministre Freeland et le ministre des Transports Omar Alghabra.

On estime qu’avant cette annonce d’envergure, 2,1 milliards $ avaient été remis aux travailleurs du secteur aérien par l’entremise de subventions salariales, en raison de la pandémie. Ce secteur contribue également au maintien d’environ 235 000 emplois à travers le Canada.