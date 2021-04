Nintendo dévoile une nouvelle Switch Lite bleue

Partager







Bonne nouvelle pour ceux qui aiment le bleu: Nintendo a dévoilé ce matin une Switch Lite de cette couleur!

Voici une nouvelle console #NintendoSwitchLite bleue, qui arrivera le 21-05 pour 259,99 $. La Nintendo Switch Lite Bleu sortira le même jour que le jeu d'aventure hilarant #Miitopia! pic.twitter.com/DaAhh3VZ6u — Nintendo of Canada (@NintendoCanada) April 13, 2021

On me chuchote à l'oreille qu'elle n'est pas la même couleur que la GameCube. Moi, je trouve que la couleur est semblable et qu'elle penche un peu vers le mauve, malgré son titre. Pourquoi est-ce la daltonienne de Pèse sur Start qui vous annonce cette nouvelle, de toute façon? Ne vous fiez pas à moi.

Disponible à partir du 21 mai, la nouvelle Switch Lite bleue sera vendue à 259,99$, comme les autres couleurs. Elle sort le même jour que le jeu Miitopia, mais il ne semble pas avoir de lien côté design.

Si le bleu ne vous allume pas, vous pouvez aussi vous procurer une Switch Lite jaune, turquoise, corail ou grise.

