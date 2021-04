Pas de retour à la normale avant le 24 juin au Québec: ce qu'il faut savoir

Partager







Le Québec ne peut espérer un «retour à la normalité» avant le 24 juin, alors que la situation demeure fragile en raison des variants qui poursuivent leur progression. Voici ce qu'il faut retenir du point de presse du premier ministre François Legault.

Pas de retour à la normale avant le 24 juin

Le Québec ne peut espérer un «retour à la normalité» avant le 24 juin ou la fin de l’année scolaire, a prévenu François Legault.

«On a deux gros mois devant nous», a-t-il reconnu.

«Aucune région n’est à l’abri» et partout au Québec, tout le monde doit rester «extrêmement prudent», a-t-il insisté.

Les mesures d'urgence prolongées

Québec prolonge d’une semaine de plus les mesures d’urgence concernant la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais, jusqu’au 25 avril.

Voici les mesures d'urgence:

Le couvre-feu demeure à 8h;

Les commerces non essentiels demeurent fermés;

Toutes les écoles demeurent fermées.

Le premier ministre a soutenu que la situation dans ces trois régions demeure inquiétante.

Statu quo à Montréal et Laval

À Montréal et Laval, où la situation demeure inquiétante, le nombre de nouveaux cas est élevé, mais stable.

Québec garde les écoles et les commerces non essentiels ouverts, tout en maintenant le couvre-feu à 20h. Il n'est pas impossible que des mesures plus strictes soient adoptées au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, a prévenu M. Legault.

Dans les régions autour de Montréal (Montérégie, Lanaudière et Laurentides), la santé publique remarque une hausse de cas et surveille la situation de près.

La Côte-Nord repassen en orange

La région de la Côte-Nord repasse en zone orange, annonce François Legault.

Malades chroniques et travailleurs essentiels

Les malades chroniques et les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner partout au Québec à compter de demain.

À Montréal, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les travailleurs essentiels, comme les enseignants et les éducatrices en garderie, peuvent déjà prendre rendez-vous.

Le message de François Legault aux jeunes

Le premier ministre a lancé un message aux jeunes, les appelant à la prudence. Il a rappelé que de plus en plus de jeunes sont hospitalisés en raison de la COVID-19 et que les conséquences peuvent être graves.

«C’est votre santé qui est en jeu», a-t-il insisté, se disant par ailleurs reconnaissant des sacrifices qui ont été faits par les jeunes au cours de la dernière année.

2 millions de doses au Québec

Deux millions de doses de vaccin ont été administrées au Québec. La santé publique estime que 23,5 % de la population a maintenant reçu au moins une dose, une nouvelle qui réjouit le ministre la Santé Christian Dubé.

«On voit l’impact positif du vaccin dans nos CHSLD et RPA. On sait que le fil d’arrivée approche dans chacune de nos vies. C’est le vaccin qui gagne», a-t-il commenté sur Twitter en souligné l'atteinte des 2 millions de doses administrées.

1490 nouveaux cas, hausse des hospitalisations

En parallèle, le nombre d'infections (1490 cas) a quelque peu chuté dans la Belle Province, une donnée compensée par une hausse du nombre de décès (+ 12).

Les patients ont aussi continué à affluer vers les hôpitaux (643, +13), incluant aux soins intensifs (150, +8), continuant aussi à mettre de la pression sur le système de santé.

- Avec les informations de Vincent Larin, Agence QMI