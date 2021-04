PS5: une mise à jour pour entreposer ses jeux PS5 sur un disque dur externe arrive mercredi

Partager







Sony a entendu vos prières: il sera très bientôt enfin possible d’entreposer vos jeux PS5 sur un disque dur externe afin d’économiser le précieux (et très limité) espace de stockage sur votre nouvelle console.

L’importante mise à jour doit arriver ce mercredi 14 avril, a annoncé PlayStation dans un billet sur son blogue mardi matin. En plus de nouvelles options de stockage, celle-ci apportera également des fonctionnalités sociales additionnelles à la PS4 et la PS5.

Cela dit, étant donné l’espace restreint sur le disque dur interne de la PlayStation 5, c’est sans l’ombre d’un doute la possibilité de déplacer des jeux PS5 sur un périphérique de stockage USB qui retient l’attention.

À ce jour, il était ainsi possible de stocker et de jouer à des jeux PS4 depuis un disque dur externe, mais la console ne permettait pas de faire de même avec les titres conçus pour la PS5. La mise à jour de mercredi débloquera donc cette fonctionnalité, bien qu’il ne sera toujours pas possible de lancer les jeux directement sur le périphérique USB. Pour ce faire, il faudra les retransférer vers le stockage interne de la console.

«Les jeux PS5 étant conçus pour tirer profiter du SSD ultrarapide de la console, les jeux PS5 ne peuvent pas être lancés directement depuis le stockage étendu USB», explique notamment Sony sur son blogue.

Notons qu’on ne pourra pas non plus télécharger et installer directement des jeux PS5 sur un disque dur externe.

À première vue, tout ceci peut sembler légèrement limitatif et, en un sens, ça l’est. Cependant, quiconque a eu besoin de jongler avec le stockage anémique de sa PS5 dans les derniers mois accueillera cette nouvelle possibilité à bras ouverts, l’auteur de ces lignes inclus.

À ce sujet, PlayStation a d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler que la PS5 «prendra prochainement en charge l’extension de stockage» interne. Néanmoins, aucune date précise pour l’activation de la fonctionnalité n’a encore été confirmée du côté de Sony.

Jeu en partage et personnalisation

Le stockage externe des jeux de PS5 n’est toutefois pas la seule amélioration qu’apportera la mise à jour de mercredi.

En ce sens, il sera notamment désormais possible d’utiliser la fonction jeu en partage avec des amis qui sont sur une autre génération de PlayStation, donc PS5 avec PS4 et vice versa.

Aussi, l’interface de la PS5 recevra quelques retouches, entre autres du côté du menu Game Base, qui permet de rejoindre ses amis et groupes de joueurs. La bibliothèque de jeux de la console sera également dotée de nouvelles options de personnalisation, alors qu’on pourra maintenant y masquer des jeux.

Dans le même ordre d’idées, l’application mobile PlayStation bénéficiera aussi au cours des prochaines semaines de différents ajustements, a précisé Sony.

