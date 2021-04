Quelle manette célèbre êtes-vous? [TEST]

Quiz

Non! Et chaque fois que vous allez à un party, vous faites exprès pour aborder le sujet.

The IT Crowd

Nintendo 64

Dreamcast

Xbox

DualSense

Vous êtes la manette de la Nintendo 64. Vous avez tendance à taper sur les nerfs, mais les gens vous invitent toujours à leur party, sachant très bien que vous allez y mettre de la vie. Vous êtes spontané, imprévisible et toujours divertissant. Mais... en petites doses.

Vous êtes la manette de la Dreamcast. Vous êtes un peu la somme de tous les rôles de Zooey Deschanel dans les années 2000. Vous êtes anticonformiste et nostalgique des époques passées. À un moment dans votre vie, quelqu’un vous a qualifié d’hipster et ça vous a fait mal quelque part en dedans. Oui, vos amis vous trouvent effectivement un peu étrange, mais ils vous aiment comme ça. On vous le jure.

Vous êtes la manette de la Xbox One. Vous êtes une personne fiable, qui ne laisse jamais tomber ses proches. En même temps, vous pouvez parfois vous montrer un peu introverti et avez tendance à vous fondre dans le paysage. Cela dit, malgré votre petit côté classique, on vous regarde toujours avec respect et estime.

Vous êtes la DualSense, la manette de la PS5. Vous êtes une personne avant-gardiste, qui n’a pas peur d’être la première à essayer de nouvelles choses. Votre grand-maman dit que vous êtes quelqu’un «de votre temps», parce que vous savez accueillir à bras ouverts les dernières tendances et avancées technologiques. Peut-être un peu trop? L’avenir nous le dira fort probablement.

