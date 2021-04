Trois rues commerciales du Plateau seront piétonnes cet été, et voici lesquelles

Partager







Excellente nouvelle pour ceux qui adorent les projets de rues piétonnes et l’ambiance que ça donne à un quartier!

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et Projet Montréal ont confirmé que trois projets de piétonnisation avaient été approuvés lors de la séance du conseil d’arrondissement tenue le 12 avril dernier.

Cela signifie que l’avenue du Mont-Royal sera piétonnisée, comme l’an dernier, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum, du 20 juin au 15 septembre.

Le boulevard Saint-Laurent sera quant à lui piétonnisé de façon partielle entre Sherbrooke et Mont-Royal du 2 juillet au 6 septembre. La piétonnisation partielle signifie qu’une seule voie de circulation automobile sera maintenue au centre, pour faire place à de larges trottoirs de chaque côté de l’artère. L’axe de mobilité nord-sud de l’autobus 55 restera actif.

La troisième artère commerciale qui fera l’objet d’une piétonnisation est l’avenue Duluth, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Contrairement aux deux premiers, ce projet sera de fin de semaine seulement, entre le 2 juillet et le 22 août.

Cette initiative a pour but de faire plus de place aux piétons durant la belle saison et d’encourager l’achat dans les commerces de proximité tout en donnant aux gens assez d’espace pour que les mesures de distanciation sociale soient respectées.

