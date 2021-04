Un calendrier pour savoir à quel moment votre fleur préférée est en floraison au Jardin botanique

Partager







L’une des activités adorées des Montréalais pour s’émerveiller est d’aller faire un tour au Jardin botanique.

• À lire aussi: 8 boutiques en ligne où commander des plantes pour aménager sa minijungle

C’est l’un des plus beaux endroits de Montréal et avec raison! On peut déambuler doucement à travers de nombreuses variétés végétales, peu importe la saison.

Par contre, c’est toujours décevant de réaliser que lors de notre visite, notre fleur préférée n’a pas encore éclos ou n’est pas à son meilleur.

Pour vous éviter cette petite déception, le Jardin botanique a sur son site un calendrier annuel de floraisons qui indique à quel moment approximativement chaque espèce fleurit.

Il est aussi facile de savoir dans quels jardins du site se trouve précisément chacune des floraisons qui ont lieu. Cette section est mise à jour toutes les semaines.

C’est l’outil idéal pour planifier sa visite au Jardin botanique comme un pro!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s