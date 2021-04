Un joli chalet sur le bord de l’eau à Val-des-Monts à vendre pour 360 000$

Partager







Cette charmante propriété présentement à vendre pour 360 000$ à Val-des-Monts est l’endroit parfait pour passer des week-ends en nature avec vos proches.

Royal Lepage

La propriété construite en 1975 offre un intérieur au look rétro où on y retrouve de vastes fenêtres et une aire ouverte agréable.

En y mettant les pieds, vous découvrirez la cuisine, la salle à manger ainsi que le salon qui se trouvent tous dans la même pièce principale.

Royal Lepage

Dans le salon, on peut profiter d’un large foyer de pierres au bois.

Royal Lepage

La propriété possède un total de trois chambres à coucher.

Royal Lepage

On y retrouve également une salle de bain.

Le chalet qui se trouve au bord d’un lac navigable est présentement aménagé pour accueillir des visiteurs durant trois saisons. Toutefois, il est facilement convertible en chalet 4 saisons puisque son accès à la cave est très facile.

Royal Lepage

À l’extérieur, la propriété possède une grande véranda, un quai et plus encore!

Royal Lepage

Entretenu avec amour depuis 33 ans, ce chalet familial est à vendre entièrement meublé. Vous n’avez qu’à faire une offre!

Royal Lepage

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre par Joanne Fleury, Annick Fleury et Stéphane Chénier de Royal LePage.

