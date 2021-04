Vaccin d'AstraZeneca: un premier cas de thrombose au Québec

Partager







Un premier cas de thrombose est survenu au Québec à la suite de l'administration d'un vaccin d'AstraZeneca

La personne récupère à son domicile et on ne craint pas pour sa vie, a soutenu le MSSS

Cette annonce survient alors que les États-Unis ont annoncé la suspension du vaccin de Johnson & Johnson, lui aussi pour de potentiels cas de thrombose

Un premier cas de thrombose est survenu au Québec dans les derniers jours à la suite de l'administration d'un vaccin d'AstraZeneca, a annoncé le ministère de la Santé a confirmé, mardi.

«La personne a été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux et elle a reçu les soins appropriés à son état. Elle récupère maintenant à son domicile et on ne craint pas pour sa vie», a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué où il cherche à rassurer la population.

Le gouvernement s'est félicité de la prise en charge rapide de la personne inoculée grâce à ses «protocoles efficaces mis en place» pour détecter les cas de thrombocytopénie avec thrombose.

«Les cas de thrombose avec thrombocytopénie sont considérés comme une complication possible du vaccin, mais demeurent très rares, soit environ 1 cas sur 100 000 vaccins administrés», a rappelé le MSSS, qui continue d'estimer que le risque posé par la COVID-19 est, de loin, supérieur à celui des thromboses.

Cette annonce survient alors que les États-Unis ont annoncé, mardi, la suspension du vaccin de Johnson & Johnson, lui aussi pour de potentiels cas de thrombose. Le Canada, de son côté, ne suspendra pas pour le moment les importations de ce vaccin, dont les premières doses sont attendues à la fin d'avril.

Le vaccin d'AstraZeneca fait l'objet de plusieurs révisions un peu partout dans le monde après avoir été associé à des cas de caillot sanguin et de thrombose.

Conséquemment, le gouvernement du Québec limite présentement son utilisation aux gens âgés de 56 et 79 ans. Des cliniques sans rendez-vous ont récemment été offertes pour écouler les doses de ce vaccin.