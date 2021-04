Voici les 3 candidats en danger lors de la première demi-finale de Star Académie

Partager







La fin de cette édition 2021 de Star Académie arrive à grands pas. Pour cette raison, les processus d'élimination changent un peu cette semaine, en vue de la grande finale de l'émission qui aura lieu le 2 mai prochain.

Capture d'écran TVA

Pendant la quotidienne diffusée ce lundi, Lara Fabian a pris un moment avec les Académiciens pour expliquer le déroulement des mises en danger.



Elle a révélé que la première demi-finale aura lieu le 18 avril. C'est le public qui passera au vote pour choisir l'Académicien qui passe automatiquement en finale. Parmi les trois candidats en danger, deux Académiciens seront donc délogés la semaine prochaine.

Idem pour la deuxième demi-finale, présentée lors du Variété du 25 avril. Le public choisira son candidat coup de coeur, tandis que les deux autres devront quitter.



Voyez les explications de Lara dans l'extrait ci-bas.



Toutefois, comme les six candidats ont livré des performances remarquables lors des évaluations mardi, Lara, Gregory et Ariane n'ont eu d'autre choix que de former deux groupes de trois candidats en vue de la finale: un de garçons, puis l'autre, de filles.

Les trois candidats qui ont été mis en danger cette semaine sont les garçons: Guillaume, Jacob et William.

Guillaume Lafond

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Jacob Roberge

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

William Cloutier

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Cela veut donc dire que lors du variété diffusé le 25 avril, ce sera au tour de Queenie, Rosalie et Lunou de se battre pour la dernière place en finale. On leur souhaite la meilleure des chances!

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi à 19 h 30 à TVA ou en rattrapage sur TVA+.



Du lundi au mercredi, les clients Mobilité et Hélix Télé de Vidéotron ont un accès exclusif en direct de Waterloo. Ces moments de vie des Académiciens sont disponibles via l'application TVA+ et Hélix, en utilisant la commande vocale « Star Académie ». Cliquez ici pour en savoir davantage.

