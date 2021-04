10 endroits où magasiner une robe de bal à Québec et les environs

Partager







Bal ou pas cette année, la majorité des finissantes décident de magasiner afin de dénicher la robe parfaite. Il est si important de souligner la fin du secondaire en organisant une journée toute spéciale, et ce, malgré l'incertitude de la pandémie.

Voici 10 boutiques où vous vous sentirez comme une princesse pour célébrer cette étape mémorable!

Que ce soit pour une robe classique, extravagante ou sexy, vous retrouverez des créations distinguées dans une gamme de prix variés. Une place magnifique qui offre une expérience magasinage inégalée avec en plus, un studio photo pour immortaliser ce grand événement.

1200, avenue Saint-Jean-Baptiste, local 110, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Du beau, du chic et des créations à couper le souffle. Le Bouton Rose est la boutique rêvée pour célébrer ce moment tant attendu. Avec plus de 500 robes de bal en boutique vous trouverez assurément la robe que vous recherchez! Sur rendez-vous seulement!

240, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Le magasin Mirage foisonne de robes sophistiquées à souhait et confectionnées dans des matières riches et recherchées! De plus, afin de rayonner lors de cette journée toute spéciale, l’endroit offre des services de coiffure, esthétique, spray tan, extensions de cils et soin des ongles.

3340, avenue des Églises, Charny

Pour plus de détails, cliquez ici.

Karina Swarovski est la designer derrière cet atelier spécialisé dans la confection sur mesure de robes dignes des podiums de haute couture. Si vous aimez la mode et désirez une robe unique, c’est la place! Broderies, dentelle, perles et soie pour une robe glamour!

Pour plus de détails, cliquez ici.

Il sera facile de faire tourner les têtes avec l’une de ces jolies robes et ce n’est pas le choix qui manquera afin de revêtir la création de vos rêves. Vous pourrez essayer autant de modèles que vous aimez et il sera possible de dénicher des accessoires qui rehausseront votre look.

905, rue de Nemours, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Le choix des robes et des fournisseurs a longuement été pensé dans le but de proposer une multitude des robes plus belles les unes que les autres. À noter que c’est dans une ambiance décontractée que la renommée boutique vous offrira un essayage personnalisé et distinctif.

10650, boulevard de l'Ormière, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Depuis 25 ans, la Boutique Lyna se démarque grâce à ces collections de très haute qualité et le choix de ces designers de marque tels que Tony Bowls, Alyce Paris, Xcite et Xtreme. Pour agrémenter vos tenues, vous pourrez compter sur une grande sélection de bijoux, souliers et bourses.

618, boulevard Renaud, Beauceville

Pour plus de détails, cliquez ici.

Depuis 2004, Zora L'Huppée offre de belles créations réalisées par les designers-propriétaires, les sœurs Bisson, et leurs couturières. On vous propose des robes bustier, longues ou courtes, ceinturées ou non. De la jupe ballon en passant par la coupe classique, découvrez des conceptions faites sur mesure!

4500, boulevard Henri-Bourassa, suite 101, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Pour les jeunes femmes qui désirent un choix impressionnant de couleurs et de modèles, Rima Design se distingue avec ses robes de bal aux coupes harmonieuses. La Show Room, Clarisse, Alyce Paris et une multitude d’autres marques en boutique. Plusieurs rabais en ligne!

552, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

Situé sur le boulevard Louis-XIV, le commerce de la designer Marie-Chrystine Corbin offre un service personnalisé. Ici, des pièces sur mesure, du dessin de la robe en passant par la confection et jusqu’à l’essayage final de votre produit. Vous pourrez même choisir vos tissus parmi un inventaire de plus de 400 étoffes.

792, boulevard Louis-XIV, Québec

Pour plus de détails, cliquez ici.

