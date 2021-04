Batteuse de Roxane Bruneau et star de TikTok: Domino Santantonio répond à nos questions

Partager







Domino Santantonio a atteint les 600 000 abonnés sur TikTok grâce à son talent à la batterie. On a envoyé des questions par courrier à celle qui joue habituellement avec Roxane Bruneau et qui publie sur son compte des reprises de Daft Punk, de Bruno Mars ou encore de Justin Bieber.

D’où te vient ta passion pour la batterie?

«En fait, mes deux parents sont musiciens. Mais mon amour pour la batterie me vient surtout de mon père, qui était batteur pour, entre autres, Robert Charlebois dans les années 1970.»

Tu es la batteuse de Roxane Bruneau. Ça te manque, la scène?

«Toutes les fois qu’on part en tournée avec Roxane, c’est juste dans mes moments préférés à vie. Les spectacles, pour moi, c’est le “pourquoi” de ma carrière. Donc, oui, ça me manque.»

Tu fais partie de la campagne TikTok Canada. Ils sont comment, les gens de chez TikTok?

«Au début, je pensais que c’était un scam. Je me disais: c’est impossible que TikTok me contacte pour être un des six visages de TikTok au Canada. Puis, finalement, je suis arrivée à l’aéroport, à Toronto, et il y avait littéralement une limousine qui m’attendait. Le shooting était incroyable. J’ai vraiment été traitée aux petits oignons, du matin au soir, et l’équipe était formidable.»

Être une fille qui joue de la batterie: reste-t-il des préjugés dans le milieu?

«Comme dans tous les milieux, il y a toujours des préjugés. J’ai quelques petites anecdotes, des classiques, comme moi qui arrive avec mon drum pour le sound check et je me fais dire, mettons: “Fait que, ton chum, il arrive-tu bientôt pour jouer?” Je pense que ça évolue au fil des années, parce qu’il y a de plus en plus de femmes dans le milieu.»

Tu dois avoir des voisins très conciliants, non?

«Disons que c’est pas l’instrument le plus subtil au monde. La dernière fois, j’ai failli faire faire une crise cardiaque à ma voisine, parce qu’elle était en train de faire du jardinage. Je ne l’ai pas avertie. Quand j’ai commencé à jouer, je l’ai entendue crier parce que je lui ai fait faire le saut de sa vie. Donc, oui, j’ai des voisins sympathiques.»

