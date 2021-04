Chadwick Boseman: un documentaire Netflix pour célébrer sa carrière

Partager







La carrière de Chadwick Boseman sera célébrée par ses collaborateurs dans un documentaire Netflix. La mort de l’acteur, à seulement 43 ans, a surpris et choqué ses fans, mais aussi ses proches, puisqu'il n'avait jamais évoqué son cancer devant ses collaborateurs.

Ses deux derniers films, Da 5 Bloods, de Spike Lee, et Ma Rainey’s Black Bottom, de George C. Wolfe, étaient des projets Netflix, le dernier sortant de façon posthume. Mardi, les dirigeants du géant du streaming ont annoncé qu’ils avaient préparé un documentaire, Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, afin de rendre hommage à sa carrière.

«Chadwick Boseman: Portrait of an Artist est un regard intime sur le talent incomparable et la technique d’acteur de l’artiste. Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad et tant d’autres nous permettront d’explorer l’incroyable dévouement de Chadwick Boseman à son art», peut-on lire dans le communiqué dévoilé par Netflix.

Dans la bande-annonce, publiée mardi pour annoncer la nouvelle, on entend le principal intéressé déclarer: «Je suis Chadwick Boseman, je suis un artiste. Les gens disent que je suis un acteur. Ce n’est pas comme ça que je m’appellerai. Je dirais que je suis un artiste.»

On verra aussi des apparitions de ses collègues du cinéma Danai Gurira, Tate Taylor, Brian Helgeland, Taylour Page et Glynn Turman.

Chadwick Boseman est le favori pour obtenir de façon posthume l’Oscar du meilleur acteur, le 25 avril, pour sa performance dans Ma Rainey’s Black Bottom, après ses victoires aux Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards et aux Critics' Choice Awards.

Chadwick Boseman: Portrait of an Artist sera disponible en streaming pour 30 jours à partir de samedi (17 avril 2021).

