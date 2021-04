Fast & Furious: direction l'espace pour F9 dans la nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Partager







Une nouvelle bande-annonce pour F9, le nouveau titre de la franchise Fast & Furious, vient d'apparaître et le film s'annonce plus explosif que jamais.

F9

Si l'on se fie à la fin de la bande-annonce, on dirait bien que les personnages de Tej (Ludacris) et Roman (Tyrese Gibson) se dirigent vers l'espace, ou pas loin. Après tout, c'est le seul endroit que Dominic Toretto (Vin Diesel) et sa bande n'ont pas encore démoli. Les personnages semblent porter des scaphandres aquatiques par contre, alors qui sait?

L'extrait en dévoile un peu plus sur le personnage de Jakob Toretto, le frère de Dominic incarné par nul autre que John Cena. On voit également un personnage incarné par Helen Mirren, qui a visiblement fait ses cours de conduite à l'école de Grand Theft Auto.

F9 débarque en juin 2021!

