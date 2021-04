Le tourisme reprendra en Israël dès le 23 mai: ce qu'il faut savoir

Partager







Israël a annoncé mercredi le retour à partir du 23 mai des premiers touristes depuis le début de la pandémie après une intense campagne de vaccination. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette reprise touristique dans l'État hébreu.

Les frontières fermées depuis mai 2020

Israël avait fermé ses frontières de façon quasi-hermétique aux touristes depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Un test sérologique à l'arrivée

Mais mercredi, les ministères de la Santé et du Tourisme ont indiqué que les touristes vaccinés pourront entrer en Israël en présentant un test PCR négatif avant d’embarquer dans leur avion et en se soumettant à un test sérologique, pour prouver l’efficacité de leur vaccination, à leur arrivée.

Une reprise en deux temps

Dans un premier temps, à partir du 23 mai, les touristes voyageant en «groupe» pourront ainsi visiter l’État hébreu, a indiqué dans un communiqué le ministère du Tourisme, précisant que le nombre de groupes autorisés devrait être « limité» pour débuter.

Dans un second temps, les touristes voyageant seuls devraient être autorisés à entrer au pays, a ajouté le ministère soulignant que «les considérations sanitaires» allaient déterminer ce «calendrier».

L’exigence du test sérologique pourrait être annulée en fonction de l’avancée des discussions avec les différents pays sur la validation de leurs certificats de vaccination par l’État hébreu.

Une vaste campagne de vaccination

Israël a lancé fin décembre une vaste campagne de vaccination à la faveur d’un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer qui a livré rapidement des millions de doses au pays en échange de données sur les effets de la vaccination dans ce pays qui dispose notamment de banques d’informations digitalisées sur les antécédents médicaux de sa population.

Près de cinq des 9,3 millions d’Israéliens (53% de la population) ont reçu les deux doses du vaccin Pfizer en Israël. Mi-janvier, le pays avait enregistré un pic d’environ 10 000 contaminations par jour, mais ce nombre est passé ces jours à moins de 200 par jour avec un taux de positivité des tests de 0,3%.

Déconfinement

Cette baisse des contaminations a permis aux autorités de rouvrir les restaurants, les bars et les plages et facilité aussi des accords avec Chypre et la Grèce afin de permettre à ses ressortissants de voyager dans ces pays sous des conditions relativement souples.

Près de 4 millions de touristes avaient visité Israël en 2019, un chiffre qui ne cessait de croître depuis plusieurs années, selon les chiffres du ministère israélien du Tourisme. La baisse en 2020 a été de plus de 80% en raison de la pandémie, avec seulement 850 000 touristes.