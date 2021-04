Montréal: une app pour retrouver son vélo volé

Partager







Vous pouvez maintenant enregistrer votre vélo dans une banque de données et augmenter vos chances de le retrouver en cas de vol grâce à l’application 529 Garage.

Ce registre public qui retrace les vélos volés est implanté dans plusieurs grandes villes en Amérique du Nord, mais tardait à faire son entrée dans le marché montréalais. C’est maintenant chose faite: l’application est accessible aux citoyens depuis mercredi.

Pour inscrire son bolide, il suffit d'entrer quelques informations comme le numéro de série du vélo, des photos et le modèle dans l'application cellulaire ou sur le site internet de 529 Garage. En seulement une dizaine de minutes, le certificat d'enregistrement est envoyé pour confirmer l'inscription et les cyclistes peuvent être soulagés de laisser leur vélo sur une rue passante.

Pour une protection supplémentaire, il est aussi possible de se prévaloir d'un autocollant Shield à son poste de quartier. Cette «immatriculation» pour vélo sera disponible gratuitement à votre poste de quartier et les magasins spécialisés sont en mesure de les apposer aux nouveaux vélos vendus. «On aimerait bien que chaque vélo vendu dès maintenant le soit avec un autocollant», a indiqué Steve Girard, qui s'occupe du dossier des vélos volés pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Par ailleurs, le nombre de plaintes de vélos volés a diminué pour une première fois en 10 ans. 1700 plaintes ont été reçues en 2020, alors que la moyenne des années antérieures se chiffrait à 2100.

M. Girard a exprimé cependant de bien faire attention aux chiffres, ne sachant pas si le nombre de vélos volés a réellement diminué, ou seulement le nombre de plaintes.«Chose certaine, c'est que les vélos sont de plus en plus populaires à Montréal et deviennent ainsi plus facilement revendables.»

Notre vélo a été volé... que fait-on?

Si le scénario tant redouté se produit, le propriétaire du vélo n'a qu'à lancer une alerte via l'application qui sera directement acheminée aux services de police.

Vous devrez ensuite vous présenter à votre poste de quartier pour remplir une plainte formelle.

L'application fonctionne aussi par la force du nombre, car les utilisateurs qui se trouvent dans le périmètre d'une alerte recevront une notification.

Rappelons que cet outil a longtemps été réclamé par ceux qui luttent contre le fléau des vols de vélos à Montréal. En 2018, Dominique Audet, le justicier du vélo volé à Montréal, qui a aujourd'hui tiré sa révérence, avait soumis un plan de lutte contre le vélo volé à l’administration municipale.

Pour expliquer ce long délai, M. Girard a indiqué que le SPVM devait s'assurer que le registre soit sécuritaire pour éviter un vol de données, malgré le peu d'informations que l'on partage.

Seule l’application 529 Garage avait été retenue, a-t-on souligné dans un article du Journal de Montréal en octobre dernier.