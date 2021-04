Un clip de Lary Kidd tourné dans un Montréal désert et autres suggestions culturelles

Partager







Le nouveau single combatif de la musicienne RnB montréalaise Odreii, un clip introspectif de Lary Kidd et un documentaire sur la résistance en République démocratique du Congo: la résilience s’invite en culture cette semaine. Voici nos suggestions.

• À lire aussi: On a demandé aux Cowboys Fringants comment un band de show se porte sans public

Le single HEAT, parfait pour l’été

On s’enflamme pour HEAT, le nouveau single RnB/soul d’Odreii, une chanteuse montréalaise d’origine jamaïcaine. Avec ses rythmes entraînants et ses paroles combatives, HEAT n’a rien à envier aux hits d’été américains.

Disponible sur les plateformes d’écoute

Le documentaire Congo Lucha

Le primé documentaire Congo Lucha, de Marlène Rabaud, suit le combat de jeunes manifestants congolais qui ont lutté pendant deux ans pour la tenue d’élections et contre le maintien au pouvoir du président d'alors, Joseph Kabila, accusé d’importantes atteintes aux droits humains. Le festival virtuel Vues d’Afrique présente sa diffusion gratuitement.

À visionner en ligne gratuitement jusqu’au 18 avril

Programmation complète du festival disponible ici

Lary Kidd nous offre Keys on the Table

Le rappeur Lary Kidd nous revient en force avec sa nouvelle chanson suave Keys on the Table, accompagnée d’un superbe clip. Filmée dans un Montréal majestueux et vide, la vidéo offre une représentation intéressante de l’introspection dont fait preuve l’artiste dans les paroles de la chanson.

À voir dès maintenant sur YouTube

Le balado Faisez vos recherches! sur les théories du complot

Si la «complotosphère» à la QAnon vous fascine, le balado Faisez vos recherches! (oui, la faute de français est intentionnelle!) est pour vous. Dans chaque épisode de cette série produite par Ricochet, les collaborateurs Mathieu Charlebois, Liane Décary-Chen et Colin Boudrias expliquent diverses croyances qui ont cours dans cet univers, comme la «fausse neige» de Bill Gates au Texas ou encore les «voyages temporels» de Donald Trump.

À écouter sur le site de Ricochet et sur les plateformes d’écoute

Une série Netflix... avec un personnage originaire de Lévis

La minisérie policière Le Serpent vient de sortir sur Netflix. Elle est inspirée de faits réels et relate la vie de Charles Sobrhaj (Tahar Rahim), un tueur responsable d’une dizaine de meurtres et arrêté en 1976 avec sa complice, la Lévisienne Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman). Pendant huit épisodes palpitants, le duo commettra une foule de crimes en Asie du Sud en se faisant passer pour des revendeurs de pierres précieuses.

À voir dès maintenant sur Netflix