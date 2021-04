Dix signes que vous faites de l’anxiété sans le savoir

Partager







Quand on mentionne l’anxiété, plusieurs s’imaginent une crise de panique, mais ce trouble peut prendre plusieurs formes différentes.

Il est tout à fait normal de se sentir stressé ou angoissé une fois de temps en temps. Selon un sondage émis en 2019, près de 50% des gens de la population québécoise disent se sentir anxieux. Pour ceux qui souffrent d’un trouble anxieux — soit environ 10% de la population —, ce sentiment est constant.

Peu de gens savent comment l’anxiété peut nous affecter physiquement. Certains vont ressentir des symptômes sans jamais trouver la cause.

Voici donc 10 signes physiques et mentaux que vous faites de l’anxiété sans le savoir:

À noter que cette liste ne fait pas office de diagnostic.

1. Les troubles digestifs

Les douleurs au ventre, les nausées et les problèmes de digestion peuvent être un indicateur que vous ressentez de l’anxiété. On le sait, l’intestin est «le second cerveau», et il peut être très réactif à votre état mental.

2. Les tremblements

Chez certains, l’anxiété cause une réaction dans le système nerveux sympathique, responsable de la réaction «lutte ou fuite» qui prend le dessus sur notre corps en situation de haut stress. Des pensées négatives ou des situations anxiogènes peuvent activer cette réaction dans notre corps, ce qui peut causer des tremblements ou la sensation d’avoir froid.

3. Les douleurs musculaires

Quand le système nerveux est sollicité de façon exagérée, on peut le ressentir dans nos muscles. Si vous avez le cou, les épaules, la mâchoire et le dos particulièrement tendus, cela pourrait être à cause de l’anxiété.

4. L’insomnie

Les troubles du sommeil sont très communs, mais peuvent être indicatifs d’un trouble anxieux. C’est encore plus probable si vous avez de la difficulté à vous endormir parce que vous n’arrivez pas à contrôler vos pensées.

5. Les pensées incontrôlables

Parlant de pensées incontrôlables, on parle de racing thoughts quand elles nous viennent toutes seules et qu’elles nous empêchent de faire des tâches habituelles, comme travailler ou dormir. Elles peuvent être liées à des événements sur lesquels nous n’avons aucun contrôle immédiat, comme l’état de la planète, la mort, etc.

6. Les maux de tête

On a parlé des effets sur le corps lorsque le système nerveux est surchargé, et la tête est aussi affectée. Les migraines de tension pourraient être un signe d’anxiété.

7. La fatigue

On associe l’anxiété à un état d’hyperactivité, mais elle peut aussi créer de la fatigue chronique. Que vous vous sentiez fatigués à cause de vos autres symptômes (maux de tête, insomnie, tensions musculaires), ou que la fatigue soit une cause immédiate, elle affecte grandement la vie de tous les jours.

8. L’irritabilité

Lorsque l’anxiété amène des pensées négatives, celles-ci diminuent la capacité de la personne qui les ressent à tolérer les stress quotidiens. De cette façon, on peut devenir irritable pour un rien, puisque la patience est touchée.

9. Le cœur qui bat vite

Le système nerveux sympathique qui peut être activé par l’anxiété peut aussi causer des sueurs et un cœur qui bat vite. C’est le cerveau qui envoie le message qu’il faut se sortir de cette situation, alors le cœur bat plus fort pour activer les muscles et se préparer à la fuite, ou la bataille!

10. La difficulté à prendre des décisions

Les pensées négatives et le fait d’être dans sa tête peuvent rendre les décisions quotidiennes difficiles. Si vous hésitez beaucoup trop longtemps, tant devant quelle pomme acheter à l’épicerie que dans les grandes décisions, cela peut être une cause de l’anxiété.

