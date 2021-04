Days Gone: une date de sortie annoncée pour PC [VIDÉO]

Partager







Sony partage un premier aperçu de la version PC du jeu Days Gone et est maintenant disponible en précommande sur les plateformes Steam et Epic Games Store.

L’ancienne exclusivité PlayStation débarque le 18 mai prochain avec quelques nouveux ajouts.

La version PC comprendra:

le support de résolution en 21:9, pour les écrans larges;

le déverrouillage d’images par seconde (framerate);

l'ajustement du champ de vision;

l'augmentation des niveaux de détails;

l'augmentation de la distance du rendu.

De plus, il sera possible de choisir entre un clavier et une souris, ou une manette.

Bend Studios a d’ailleurs partagé les spécifications minimalement requises pour assurer un bon fonctionnement du jeu sur PC.

Spécifications minimales:

Windows 10 64-bit;

Intel Core i5-2500K @3.3GHz ou AMD FX 6300 @3.5GHz;

8Go de mémoire RAM;

Nvidia GeForce GTX 780 (3Go) ou AMD Radeon R9 290 (4Go).

DirectX 11.

Espace de disque: 70Go. (Bien que ce n'est pas obligatoire, un disque dur SSD est recommendé.)

Spécifications recommandées:

Windows 10 64-bit;

Intel Core i7-4770K @3.5GHz ou Ryzen 5 1500X @3.5GHz;

16Go de mémoire RAM;

Nvidia GeForce GTX 1060 (6Go) ou AMD Radeon RX 580 (8Go);

DirectX 11;

Espace de disque: 70Go. (Bien que ce n'est pas obligatoire, un disque dur SSD est recommendé.)

Dans un futur proche, on pourrait voir plus d’exclusivités PlayStation faire leur apparition sur PC, au grand plaisir des joueurs.

Pour précommander le jeu, rendez-vous sur Steam ou Epic Games Store.

