La vaccination pour tous «vers la fin mai» au Québec: ce qu'il faut savoir

La population générale au Québec devrait avoir accès au vaccin «vers la fin mai»

Québec souhaite offrir une première dose à l’ensemble de la population adulte d’ici le 24 juin

François Legault se dit «très satisfait» du rythme de vaccination au Québec

La vaccination pour tous débuterait «vers la fin mai» au Québec, dit le ministre de la Santé Christian Dubé. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les derniers développements de la campgne de vaccination au Québec.

La vaccination pour tous fin mai

La vaccination devrait être offerte à la population générale «vers la fin mai» au Québec, selon le ministre de la Santé Christian Dubé.

Québec souhaite offrir une première dose à l’ensemble de la population adulte d’ici le 24 juin prochain.

François Legault «très satisfait»

François Legault se dit «très satisfait» du rythme de vaccination au Québec même si des vaccinateurs se tournent les pouces dans des centres boudés où de nombreuses plages horaires sont toujours disponibles.

Photo pool Paul Chiasson, La Presse Canadienne

«Quand on regarde les résultats et les faits, hier, on a eu 67 700 vaccinations, dont 19 000 avec l'AstraZeneca», s’est réjoui le premier ministre en point de presse, jeudi.

Des plages horaires de disponibles

Le Journal a repéré sur le site de réservation Clic Santé un très grand nombre de plages horaires disponibles le jour même ou dans les prochains jours pour recevoir l’AstraZeneca dans la grande région de Montréal.

Des vaccinateurs se retrouvent ainsi à faire des sudokus ou à se tourner les pouces dans certains centres de vaccination. Par exemple, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, on écoule environ 100 doses d’AstraZeneca ces jours-ci, même si de nombreux rendez-vous sont disponibles.

Un manque de doses, dit Dubé

Mais ce problème proviendrait du manque de doses et non pas du fait que les Québécois boudent ce vaccin qui a reçu son lot de publicité négative ces derniers mois ou qu’ils ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous, a fait valoir le ministre de la Santé, Christian Dubé, au Salon bleu.

«Il faut que les gens réalisent que lorsqu’on a des centres de vaccination moins occupés, ce n’est pas parce que les gens [ne] peuvent pas y aller, c’est qu’on n’a pas de vaccins pour vacciner les gens», a-t-il affirmé.

Prenant pour exemple les journées où 75 000 doses ont été injectées, Christian Dubé affirme que la popularité de la vaccination «c’est un enjeu de [doses] et non un enjeu de centres de vaccination».