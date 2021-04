Le monde entier rit du député québécois qui s’est fait prendre tout nu dans son bureau pendant une assemblée virtuelle

Partager







Des journaux de partout dans le monde se sont amusés de la malencontreuse situation vécue hier par le député libéral fédéral William Amos.

Rappelons les faits: après une séance de jogging, le député de Pontiac a changé de vêtements dans son bureau, sans savoir que la caméra dont il se sert pour ses réunions virtuelles était allumée.

C'était une erreur malheureuse. Ma vidéo a été allumée accidentellement alors que je me changeais en vêtements de travail après avoir fait du jogging. Je m'excuse sincèrement auprès de mes collègues de la Chambre des communes pour cette distraction involontaire...(1) — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

Le reste, c’est de l’histoire!

Mais comme cela implique un élu et de la nudité frontale en pleine assemblée, cela n’a pas pris de temps pour que la nouvelle se propage de par le monde.

L’Associated Press a lancé le bal en envoyant sur les fils de presse une manchette intitulée «Canadian lawmaker caught naked during video conference».

Capture d'écran / apnews.com



La nouvelle a aussitôt été reprise par de nombreux groupes, dont le géant de la télévision américaine ABC.

Capture d'écran / abcnews.go.com



Le New York Post y a ajouté du sien, en faisant quelques erreurs factuelles dans son texte. Ça arrive même aux meilleurs! On le sait...

Capture d'écran / nypost.com

Puis, ce sont les Britanniques qui ont pu apprendre qu’un de nos députés s’était fait prendre les culottes baissées.

Capture d'écran / dailymail.co.uk

Ce matin, consécration! Le média à potins par excellence, TMZ, a publié la mésaventure d’Amos.

Capture d'écran / tmz.com



En France, le Paris-Match a aussi mentionné l’incident.

Capture d'écran / parismatch.com

Les Italiens d’Il Mattino ont titré «Parlamentare canadese chiede scusa per essere apparso nudo durante una sessione virtuale della Camera» et on trouve ça très beau.

Capture d'écran / ilmattino.it

Les Russes y sont allés avec cet excellent titre:

Capture d'écran / ria.ru

Tandis que les Indiens ont pu apprécier toute la finesse de cette manchette en hindi:

Capture d'écran / indiatv.in



Et nous, ce matin, on a pitonné «Député canadien nu» dans plein de langues sur Google Translate. Un beau moment!

Capture d'écran / Google Translate

En espérant qu’un puisse revivre ça bientôt!



La dernière fois, c’était pour la madame qui avait promené son mari en laisse pour tester le couvre-feu.

