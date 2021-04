Never Have I Ever saison 2 : la suite arrive très bientôt

Partager







Dès sa sortie sur Netflix en avril 2020, la série Never Have I Ever a gagné le cœur du public. Ses fans n’avaient qu’une question: à quand la suite?

Créée par Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project), cette série raconte l’histoire de Devi Vishwakuma, une adolescente américaine d’origine indienne.

Après une année traumatisante, Devi veut devenir plus populaire à l’école et son plan débute en tentant de séduire le beau Paxton. Bien sûr, rien ne se déroule comme elle l’imaginait, et cela donne une première saison aussi drôle que touchante.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 2 de Never Have I Ever:

La saison 2 de Never Have I Ever sort quand?

Netflix a dévoilé que la suite arriverait sur nos écrans en juillet. La journée exacte n’est pas encore connue, mais on a hâte de pouvoir écouter le tout cet été!

Quels acteurs seront de retour dans Never Have I Ever saison 2?

Maitreyi Ramakrishnan sera bien sûr de retour dans le rôle de Devi. Ses deux BFF, Fabiola et Eleanor, jouées par Lee Rodriguez et Ramona Young aussi, tout comme Darren Barnett dans le rôle de Paxton, le crush de Devi.

On va aussi revoir Jaren Lewison dans le rôle de Ben Gross, l'ennemi juré de Devi, Poorna Jagannathan qui joue la maman de Devi ainsi que Richa Moorjani dans le rôle de Kamala, sa cousine.

Qui sont les nouveaux personnages de Never Have I Ever saison 2?

L’actrice Megan Suri se joint à la suite en tant que Aneesa, une nouvelle étudiante à l’école où Devi et ses amis étudient. Sa confiance en elle va intimider Devi, on se demande si elles deviendront amies, ou rivales.

L’acteur et musicien Common sera le Dr Chris Jackson, dermatologue comme la mère de Devi. Ceux-ci semblent avoir une relation similaire puisqu’ils sont d’abord rivaux... mais on se doute qu’une histoire d’amour se tramera!

Quelle sera l’histoire de Never Have I Ever saison 2?

L’auteure de la série n’a pas voulu trop en révéler pour la suite, mais elle a avoué qu’elle aimerait voir Devi apprendre à s’aimer.

On se doute aussi qu’on va voir la jeune femme et sa mère continuer à apprendre à vivre avec le décès du père de Devi. Selon nous, elle devra aussi éventuellement choisir entre Paxton et Ben et l’arrivée de Aneesa risque de brouiller les cartes! À suivre...

Est-ce qu’il y a une bande-annonce pour Never Have I Ever saison 2?

Pas encore, mais cet article sera mis à jour dès qu’elle sera partagée!

