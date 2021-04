Partez en voyage aux Maldives et recevez deux doses de vaccin contre la COVID-19

Partager







Le sable chaud et l'eau saline vous manquent? Eh bien, les Maldives ont peut-être la solution pour vous. Vous pourriez visiter cet archipel d'Asie du Sud et vous faire vacciner contre la COVID-19. Une tout autre version du voyage tout inclus...

• À lire aussi: Clients d’Air Canada, vous pouvez maintenant vous faire rembourser

• À lire aussi: Voici comment les youtubeurs voyage se sont réinventés avec la pandémie

Selon le réseau CNBC, le ministre du Tourisme maldivien, Abdulla Mausoom, a présenté cette semaine aux médias américains sa toute nouvelle campagne de séduction des 3V: «Visite, Vaccin et Vacances».

Avec cette offensive, le ministre souhaite attirer 1,5 million de touristes cette année et atteindre 10 millions de nuitées réservées.

Il faut dire que l'économie des Maldives repose en grande partie sur le tourisme, ce secteur représentant directement et indirectement les deux tiers du PIB du pays.

Fonctionnement

Voici comment devrait se dérouler un voyage aux Maldives. À leur arrivée, les touristes devront présenter un test PCR négatif pour ensuite obtenir leur première dose de vaccin. La deuxième serait disponible quelques semaines plus tard.

Mais ne faites pas vos valises tout de suite: les autorités locales ont rappelé que les quelque 530 000 habitants devront recevoir leurs deux doses avant que les visiteurs ne puissent se faire vacciner.

18. Partk Hyatt Maldives Hadahaa / Photo tirée du site Internet de l'hôtel Partk Hyatt Maldives Hadahaa

Toujours selon CNBC, plus de la moitié de la population a obtenu une première dose, dont 90% des travailleurs du milieu touristique. Les autorités ont également affirmé n'avoir aucune crainte quant aux manques de doses, en raison d'accords conclus notamment avec l'Inde et la Chine. L'archipel est également admissible au programme COVAX, qui donne accès aux vaccins aux pays les plus pauvres.

Selon les chiffres de l’Université John Hopkins, les Maldives ont recensé 25 844 cas et 67 morts depuis le début de la pandémie. Un peu moins de 100 nouveaux cas sont recensés quotidiennement.

Une majorité de Québécois attendent toujours une première dose, mais si on avait le choix entre une inoculation au soleil ou au Stade olympique, on choisirait le soleil.