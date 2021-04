Pokémon Go aura un événement pour souligner l'arrivée de New Pokémon Snap

Partager







New Pokémon Snap arrive à la fin du mois et il y aura un événement spécial dans Pokémon Go pour souligner cette belle sortie.

C'est un événement qui sera particulièrement intéressants pour les dresseurs qui aiment trouver les Pokémon shiny.

À partir du 29 avril, Pokémon Go aura des recherches thématiques, des accessoires d'avatars et des apparitions de créatures en lien avec New Pokémon Snap. Il est pertinent de souligner que le nouveau jeu explore la région de Lental, qui ne fait pas encore partie de Pokémon Go, mais durant l'événement, des créatures des autres régions qui seront dans New Pokémon Snap apparaîtront plus souvent.

L'une des tâches spéciales de l'événement donnera également la chance aux joueurs de croiser Smeargle, ainsi que sa version shiny (pour la première fois)!

Pour ceux qui ne connaissent pas Smeargle, il apparaît normalement par hasard lorsque vous utilisez la fonction Snapshot du jeu. Il apparaîtra plus souvent lors de l'événement, et si vous êtes chanceux, vous allez en croiser un beau shiny. Pour en savoir plus, lisez le communiqué de Niantic.

L'événement New Pokémon Snap de Pokémon Go commence le 29 avril à 10h jusqu'au 2 mai, à 20h. New Pokémon Snap arrive le 30 avril sur la Nintendo Switch!

