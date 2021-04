South Park: Adidas dévoile des souliers Towelie pour «4/20» [PHOTOS]

Partager







Adidas et South Park se sont associés pour présenter des souliers inspirés du célèbre personnage Towelie. Pour rester dans la thématique, le lancement des souliers aura lieu le 20 avril.

Towelie reviendra sous la forme d’une paire d’Adidas Campus. Les souliers sont fabriqués en tissu de serviette pour rendre hommage au personnage. Les yeux de Towelie sont brodés sur la languette de la chaussure et tourneront au rouge lorsque les rayons UV (ou du soleil) les frappent.

Bien sûr, la chaussure comporte aussi quelques petits secrets. Une pochette à l’intérieur du soulier cache un porte-clé à l’effigie du personnage, et peut servir pour ranger autres choses, à la discrétion de son propriétaire.

Pour couronner le tout, les deux expressions célèbres de Towelie sont imprimées dans la langue: «Don’t forget to bring a towel» et «I have no idea what’s going on».

Towelie, une serviette parlante qui a été génétiquement modifiée par Tynacorp, a fait sa première apparition dans la cinquième saison de South Park. Le personnage est devenu récurrent, apparaissant fréquemment chaque fois que le sujet de l'eau était évoqué pour conseiller aux autres personnages de garder une serviette à portée de main, lui donnant l'opportunité de livrer l'une de ses célèbres phrases: «Don’t forget to bring a towel.»

La sortie des souliers est prévue pour le 20 avril à l’occasion du «4/20» célébré partout dans le monde et il sera possible de se les procurer sur le site canadien d’Adidas.

