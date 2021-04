Vin Diesel pense que Paul Walker lui a «envoyé» John Cena pour Fast & Furious 9

Partager







Le catcheur devenu acteur John Cena a rejoint le casting de F9 en tant que Jakob, frère et nemesis du personnage de Vin Diesel, Dominic Toretto. S'adressant aux journalistes lors du lancement de la dernière bande-annonce du film, Vin Diesel a admis qu'il pensait que John Cena lui avait été envoyé par la star des sept premiers films de la franchise, Paul Walker, décédé dans un accident de voiture en 2013.

« Une fois que nous avons commencé à nous approcher de la production, Justin (Lin, le réalisateur) expliquait comme il serait déchirant de recruter un nouveau Toretto, le frère de Toretto. Vous pouvez emprunter tellement de directions, a expliqué Vin Diesel, selon PA. Je me souviens que John Cena est venu dans mon "sanctuaire Dom", où j'allais en quelque sorte méditer et m'entraîner pour entrer dans l'état d'esprit de Dom. John est entré et, vous pouvez dire que je suis fou, mais je me souviens avoir eu l'impression que Paul Walker l'avait envoyé. Et je me souviens avoir parlé à Justin ce soir-là et lui avoir dit : "Mes tripes et mon cœur savent que ça devait arriver." »

La star de Blockers, John Cena, a déclaré qu'il était honoré de faire partie de la franchise et qu'il était pleinement conscient de la responsabilité qu'il prenait en acceptant d'incarner un Toretto. « Je n'ai certainement négligé ni la responsabilité, ni l'opportunité. J'ai la chance de profiter de cette famille qui a construit les fondations et la structure d'un blockbuster mondial, a-t-il déclaré. Et je suis invité à participer au neuvième volet, à partager le nom de famille Toretto, à être le plus grand adversaire de Dom de tous les temps, ce n'est pas perdu. »

Après avoir été retardé en raison de la pandémie de Covid-19, F9 sortira en juin.

