5 endroits pour la pose de cils à Québec

La pose de cil est une technique qui nous permet de gagner beaucoup de temps le matin tout en nous promettant un regard des plus charmants.

Faisons le tour de certains endroits qui se spécialise dans la pose de cils à Québec.

À noter qu’avec la pandémie les salons peuvent être tenus de fermer leur porte pour une durée indéterminée.

Ici, un salon de beauté spécialisé en pose d'extensions capillaires, en extensions de cils et détaillant officiel des produits Kérastase. Les Précieuses a vu le jour en 2017 et depuis, une fidèle clientèle fait entièrement confiance à la grande expertise des gens qui y travaillent.

1650, avenue Jules-Verne

Sans doute l’un des salons les plus connus à Québec. Un endroit chaleureux et accueillant qui offre plusieurs services: coiffure, esthétique et massothérapie. Plusieurs choix de pose de cils sont offerts!

2815, chemin des Quatre-Bourgeois, local 206

Ana Rioux, propriétaire et esthéticienne, est passionnée par les soins en esthétique et sa priorité est le bien-être des gens. C’est sur le boulevard Pierre-Bertrand qu’elle vous attend, entourée de son équipe.

1041, boulevard Pierre-Bertrand

Le studio vous propose de nombreux services spécialisés, dont la pose de cils. Les esthéticiennes détiennent une formation complète en esthétique et leur mission est de vous offrir des services d’exception et des produits de soins soigneusement sélectionnés.

3229, chemin des Quatre-Bourgeois, local 105

L’endroit regroupe trois cliniques de soins esthétiques et médico-esthétiques. Pour allonger et épaissir vos cils, les fibres sont offertes en différentes longueurs et épaisseurs afin de créer le look que vous souhaitez.

Charlesbourg, Cap-Rouge et Lac-Beauport

