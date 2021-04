Borat 2: plus d’une heure de contenu supplémentaire arrive bientôt sur Prime Video

Partager







Celles et ceux qui n’étaient pas complètement rassasiés après le deuxième volet des aventures de Borat, paru en octobre dernier, seront heureux d’apprendre que plus d’une heure de contenu supplémentaire tourné pour la satire de Sacha Baron Cohen arrivera bientôt sur Amazon Prime Video.

Affublée encore une fois d’un titre merveilleusement ridicule – Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine – la collection de 63 minutes de séquences inédites paraîtra à une date encore indéterminée.

La plateforme de diffusion sur demande d’Amazon a annoncé le tout officiellement ce vendredi avec une bande-annonce évidemment assez haute en couleur.

Rappelons que Sacha Baron Cohen, l’interprète et créateur de Borat Sagdiyev, a mentionné récemment qu’il n’y aurait fort probablement pas de troisième film au sujet du journaliste kazakh. Visiblement, il faudra donc prendre cette nouvelle heure de contenu en quelque sorte comme un cadeau d’au revoir du bien étrange personnage.

Le deuxième film dédié au personnage, Borat Subsequent Moviefilm, a notamment gagné le Golden Globe de la meilleure comédie, avec Cohen faisant de même dans la catégorie du meilleur acteur pour une comédie. Quant à Maria Bakalova, qui interprète la fille de Borat, celle-ci est nommée comme meilleure actrice de soutien à la prochaine cérémonie des Oscars.

