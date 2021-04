Genshin Impact: la version PS5 arrive à la fin avril

Partager







Après avoir causé la surprise l’an dernier sur PS4, PC et appareils mobiles, le RPG gratuit Genshin Impact aura sa version native PS5 dès le 28 avril prochain.

Si les joueurs sur la dernière console de Sony pouvaient déjà jouer au titre du studio chinois miHoYo par le biais de la rétrocompatibilité, ces derniers auront cette fois-ci droit à une mouture qui exploitera la puissance de la PS5.

Parmi les améliorations, on note entre autres une résolution 4K, des textures améliorées et des temps de chargement réduits.

À la même date, Genshin Impact, toutes plateformes confondues, recevra aussi une nouvelle mise à jour d’importance, intitulée Beneath the Light of Jadeite.

Celle-ci ajoutera au jeu de rôle deux personnages jouables, Eula et Yanfei, de même que de nouveaux ennemis, dont un boss, et quelques événements supplémentaires. Les joueurs pourront également désormais construire leur propre royaume et l’aménager comme ils le souhaitent.

Genshin Impact est paru en septembre 2020 sur PS4, PC, iOS et Android. Une version pour la Nintendo Switch est également prévue éventuellement.

