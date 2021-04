Plein air : 5 beaux endroits à découvrir près de Québec

Partager







Pour se faire du bien, rien de tel que d’inspirer l’air pur, de faire des activités passionnantes en pleine nature ou de profiter d’une randonnée pédestre avec de magnifiques points de vue.

Voici une liste non exhaustive d'endroits à voir absolument à quelques minutes de Québec!

L’avantage de ce sentier piétonnier est que l’accès y est gratuit autant pour la marche en été que pour la raquette en hiver. Il relie l'église de Saint-Ferréol-les-Neiges à la chute Jean-Larose au pied du Mont-Sainte-Anne. Le Mestachibo, qui suit le cours de la rivière Sainte-Anne-du-Nord dans la majorité de son parcours, vous permettra d’admirer une forêt mature et des crêtes rocheuses magnifiques.

3428 avenue Royale #3412, Saint-Ferréol-les-Neiges

Cette grande étendue de verdure au bord du fleuve vous offre un panorama incroyable sur le fleuve Saint-Laurent et la capitale nationale. Des aires de jeux, une piste multifonctionnelle, des jeux d’eau et une plage sablonneuse font la joie des visiteurs. L’entrée est libre et quelques places gratuites vous permettent de vous stationner près du parc. Un endroit génial pour passer du temps en famille ou en amoureux.

5099, rue Saint-Laurent, Lévis

Le Sentier des Caps est composé de deux secteurs, le secteur de Saint-Tite-des-Caps et le secteur du Massif. Vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le fleuve et les montagnes. Les deux endroits de prédilections offrent des randonnées mémorables de courte et longue durée. Il est aussi possible de vivre pleinement l’expérience en dormant en refuge ou en faisant du camping.

2, rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps

61, chemin du Massif, Petite-Rivière-Saint-François

Le site, situé à une trentaine de minutes du Vieux-Québec, propose aux visiteurs de parcourir sentiers, ponts suspendus et belvédères. Vous serrez assurément impressionnés par l’imposante chute de 74 mètres de haut logée entre d’immenses parois rocheuses. Des activités pour enfants sont aussi organisées et il est possible d’entrer au cœur du canyon en essayant la via ferrata.

206, route 138 Est, Beaupré

S’évader en pleine nature et admirer plus de 160 espèces d’oiseaux répertoriées, c’est ce que vous propose les Marais du Nord. À vingt minutes du centre-ville de Québec, ce parc naturel offre huit kilomètres de sentiers aménagés. Pour découvrir l’endroit sous un angle nouveau, il suffit de numériser les codes QR proposés au fil du parcours immersif pour accéder à 17 capsules audios.

1100, chemin de la Grande-Ligne, Stoneham

