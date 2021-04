5 parfums écologiques à essayer ce printemps

Partager







Une odeur de printemps s’exhale avec les parfums « green »! Mais c’est quoi au juste un parfum vert?

C’est une fragrance composée d’aucun ingrédient toxique, non testée sur les animaux et composée d’éléments végétaux et biologiques. Dans l’industrie des cosmétiques, cette tendance est plus populaire que jamais.

Voici donc 5 flacons « green » à essayer pour ce pintemps:

1. Clean Reserve : L’incontournable eau de parfum « propre »

Les produits de beauté Clean Reserve sont reconnus depuis longtemps déjà pour leurs parfums « propres », c’est-à-dire végétalien, non testés sur les animaux, non toxique, sans gluten et recyclable. Plusieurs de leurs arômes comme Warm Cotton, Radiant Nectar, Rain et Solar Bloom interpellent la belle saison.

*À partir de 32$ – Disponible chez Sephora

2. Les parfums à base de minéraux et non genrés de Hébert Parfums

Claude André Hébert, parfumeur, a lancé la première collection artisanale de parfums végétaliens et 100% naturels à Montréal. En effet, ces produits ont été créés à base de minéraux du Canada. Le duo de la collection royale Victor & Victoria sont non genrés. Le flacon Victoria incarne le féminin sacré avec ses notes de framboises et de vanille et le flacon Victor est un parfum doux à base de lavande et de bois de cèdre et de fleur de poivre.

*À 185$- Disponible à l’atelier Hébert Parfums ou www.hebertperfumes.com

3. Les eaux de parfums hypoallergéniques de Skylar

Les fragrances Skylar, fabriquées à Los Angeles est également une gamme végane et hypoallergénique. Les produits ne possèdent d’ailleurs aucun ingrédient chimique tels que les sulfates, les parabènes ou les phtalates. Parmi les différentes notes, on retrouve des feuilles de citron et de verdure des prés qui se marient avec des effluves de jasmin. Cette eau de parfum herbacée et terreuse est une véritable ode au printemps.

*À partir de 37$ - Disponible chez Sephora

4. L’eau parfum botanique STEM de Malin + Goetz

La marque de cosmétiques newyorkaise Malin + Goetz présente plusieurs eaux de parfum inspirées de la nature, mais l’eau de parfum STEM nous rappelle franchement le printemps. Ce magnifique flacon minimaliste réserve un jus qui évoque un jardin déconstruit. Ce produit a été élaboré à partir d’arômes de tiges de jacinthe verte et de muguet frais, plutôt que la fleur, un mélange frais de feuilles de mandarine plutôt que le fruit et des feuilles écrasés sur le sol frais. On adore l’originalité très botanique de ce parfum qui se porte toute la journée! Oh oui; il va aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

*À 120$ - Disponible chez Sephora

5. Les parfums à base d’huiles essentielles de Lush

Les cosmétiques véganes et faits à la main Lush ont lancé une collection de parfums verts sans ingrédients toxiques et non testés sur les animaux. Disponibles en vaporisateur ou encore en format solide, ces parfums sont composés des meilleures huiles essentielles du monde. On y retrouve le parfum solide « Souffle de Dieu » avec des notes de néroli et d’ylang-ylang ou encore le flacon de « Rose Jam », une explosion de roses totalement envoûtante!

*Entre 15,95$ et 119,95$ - Disponible chez Lush

