45% des Texans voudraient Matthew McConaughey comme gouverneur

Au cours de sa carrière, le comédien Matthew McConaughey a joué plusieurs rôles. Par contre, jamais celui de gouverneur du Texas.

Eh bien, il se pourrait que la vedette du film Dallas Buyers Club ait la chance d’occuper ce rôle dans la vraie vie avant même de l’occuper au grand écran.

Récemment, McConaughey a avoué qu’il envisageait sérieusement de faire le saut en politique, mais seulement si le peuple souhaitait qu’il se présente.

Les résultats d’un sondage publiés dimanche matin dans le Dallas Morning Star pourraient bien aider à le convaincre.

Sur plus de 1000 électeurs sondés, 45% ont affirmé qu’ils voteraient pour le comédien s’il affrontait le gouverneur actuel Greg Abbott et si l’élection avait lieu aujourd’hui. Et 33% ont dit qu’ils voteraient pour Abbott, 22% pour un troisième choix.

Greg Abbott, un républicain, est gouverneur du «Lone Star state» depuis 2015. Récemment, son taux d’approbation a chuté en partie à cause de sa gestion de la crise de la COVID-19 et en partie à cause des pannes de courant qui ont suivi la tempête de glace qui a paralysé son État cette année.

Quant à Matthew, il n’a pas précisé quel parti il souhaiterait représenter. Il a par contre avoué qu’il trouvait que la gauche allait parfois trop loin, et que la droite aussi.

Qui sait? Peut-être formera-t-il son propre parti?

Le Alright, Alright, Alright party.

