François Lambert et Mariana Mazza font la paix à TLMEP

2020 a été une année très difficile. On pourrait penser que nos malheurs ont débuté en mars quand la pandémie s’est rendue au Québec. Mais non, c’est parti sur une chire dès le début.

Déjà, le 26 janvier, l’ancien Dragon François Lambert publiait des propos assez durs dans lesquels il critiquait fortement le langage utilisé par l’humoriste Mariana Mazza à l’émission La magie des stars.

Sans surprise, Mme Mazza, a répondu à la publication de M. Lambert. Quelques autres messages ont suivi.

Depuis, à ce que l’on sache, les deux personnalités n’ont pas eu d’autres contacts.

Jusqu’à dimanche soir.

Mariana était sur le plateau de Tout le monde en parle pour traiter de la campagne Découvrons-nous. François, lui, était là pour parler de son passage à la télé-réalité Big Brother Célébrités.

«Les gens me voient tout le temps dur, ils me voient donner des opinions. Je me suis déjà pogné avec Mariana solide parce qu’elle sacrait trop à la télévision», mentionne-t-il avant d'ajouter qu’en regardant Big Brother, il a remarqué qu’il y a constamment des bips quand il parle.

«Désolé Mariana», s’est excusé le producteur de produits d’érable en riant.

Ce à quoi, l’humoriste a répondu qu’elle aussi avait écouté l'émission et qu’elle a été amadouée.

«J’te trouvais trou de cul, là, t’es un trou de cul sympathique.»

Elle a ajouté qu’elle trouve l’homme d’affaires brillant et que s’ils se sont pognés, c’est probablement parce qu’ils se ressemblent beaucoup.

Ouf. Tout ça est maintenant derrière nous. Maintenant, on peut passer à autre chose.

